Câte mii de euro a dat Cornel Loghin pe inelul de logodnă al Iustinei de la Insula Iubirii. S-a lăudat cu el

Noul sezon „Insula Iubirii” este unul spectaculos, iar de departe cel mai spumos cuplu din acest an este cel format din Cornel și Iustina. Deschiderea cu care tânără povestește lucruri din relația sa face deliciul publicului. Iustina nu se ferește să se laude cu stilul de viață pe care îl duce alături de partenerul său, iar recent a dezvăluit cât a scos Cornel din buzunar pentru inelul de logodnă pe care i l-a oferit. Bijuteria face parte și ea din șirul lung de cadouri pe care bărbatul le procură pentru aleasa sa.

Iustina și Cornel formează unul dintre cele cinci cupluri care își testează relația în sezonul 8 Insula Iubirii. Cei doi sunt împreună de mai bine de un an și au planuri mari de viitor. Aceștia au venit în Thailanda cu nunta planificată și cu avansul deja dat, însă rămâne de văzut dacă vor trece testul fidelității și își vor uni destinele și în mod oficial. Însă, până atunci, Iustina se laudă de zor cu inelul de logodnă pe care Cornel i l-a oferit. Câți bani a scos bărbatul din buzunare pentru bijuterie?

Iustina este cea mai dezinvoltă concurentă de la „Insula Iubirii”. Tânără este cât se poate de deschisă și nu ezită să împărtășească tuturor detalii picante din relația pe care o are cu Cornel. Așa cum spuneam, cei doi au nunta deja programată, iar cererea în căsătorie a fost făcută înainte de plecarea în Thailanda. Astfel, Iustina s-a putut lăuda cu inelul de logodnă primit.

Tânără pare că pune mare preț pe partea financiară și pe cadourile pe care iubitul ei i le face. Astfel, într-o discuție cu ispita Eric, Iustina nu a ezitat și s-a lăudat cu „investițiile” pe care Cornel le-a făcut în ea. Printre acestea se numără și inelul de logodnă pentru care bărbatul a scos din buzunar 4.000 de euro, adică echivalentul a 19.890 de lei.

„Eu am fost lângă el și pentru că are patru copii el știe că nimeni nu ar mai accepta așa ceva. Și investiția lui în mine, adică el a investit foarte mult în mine… îți lași așa investiția pur și simplu la altcineva, nu prea! 10.000 de euro nu îi iei de pe șanțuri. Plus numai bijuterii scumpe. De exemplu lănțișorul de la gât costă 4.000 de lei. Inelul de logodnă e 4.000 de euro. Am și permis, dar mașină nu am, momentan conduc mașinile lui. Dar mi-a spus că dacă o să fiu aici cuminte îmi ia ce mașină vreau eu”, i-a mărturisit Iustina lui Eric.