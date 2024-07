Iustina de la Insula Iubirii va turba! Cornel, propuneri indecente pentru ispita Maria: „În cameră”

Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cuplurile cele mai controversate din noul sezon Insula iubirii 2024. Deși în cadrul testimonialelor au dat de înțeles că formează un cuplu solid – pregătiți oricând să facă față tuturor tentațiilor – se pare că lucrurile au căpătat o turnură neașteptată, mai ales de când ispitele și-au făcut apariția pe insulă. Cornel e pe punctul de a ceda în fața ispitei Maria.

Încă de la primele ore petrecute pe insula tentațiilor, Iustina a fost una dintre concurentele care ar fi fost capabilă să bage mâna în foc – la propriu – pentru Cornel, partenerul ei. Convinsă că ispitele nu sunt mai presus cu absolut nimic decât ea, se pare că iubitul ei nu este în asentiment cu ea. Discuția dintre Cornel și ispita Maria o va enerva pe Iustina.

Citește și: CORNEL LUCHIAN DE LA INSULA IUBIRII, LA UN PAS DE MOARTE! MEDICII NU I-AU MAI DAT NICIO ȘANSĂ: ”ZICE CĂ A FOST ȘI ÎN RAI, ȘI ÎN IAD”

Recent, Cornel și-a dat frâu liber sentimentelor și s-a apropiat – încet, dar sigur – de ispita Maria. Destul de reținuți în fața camerelor de filmat, cei doi au petrecut ceva timp împreună și chiar au început să ”lucreze” la o posibilă legătură sentimentală. Așa s-a întâmplat în urmă cu o seară, când credeau că nimeni nu-i aude și vede, Cornel și-a făcut curaj și i-a bătut un apropo Mariei: „Nu veni în cameră, că dacă vii, ieșim după trei zile! Când se termină emisiunea ieșim”, a spus Cornel, la Insula iubirii.

În cadrul testimonialelor, Maria a mărturisit că a observat îndrăzneala lui Cornel și dorința de a se apropia de ea, însă a ținut să puncteze că această relaxare se manifestă destul de rar, de cele mai multe ori atunci când el crede că nu sunt pornite camerele video: „Am simțit că s-a deschis foarte mult în momentul ăla. S-a apropiat mai mult cu gesturi (…) Foarte îndrăzneț domnul Cornel când nu crede că este camera pe el”, a povestit ispita Maria, la testimoniale.

Citește și: FOSTA SOȚIE A LUI CORNEL DE LA INSULA IUBIRII RUPE TĂCEREA: „AU DISPĂRUT APROAPE 200.000 DE EURO DIN BANII FIRMEI”

Deși Cornel s-a apropiat destul de mult de Maria, Iustina crede că genul acesta de femeie nu este tocmai pe placul logodnicului ei. În cadrul testimonialelor, după ce ispitele feminine au fost prezentate, aceasta a spus că niciuna dintre ele nu poate reprezenta un pericol sau o amenințare pentru relația ei. De altfel, în criticilor Iustinei, Cornel a ales-o fix pe Maria pentru primul date.

„Toate arată la fel. Adică toate fetele sunt urâte, toate ispitele. Am zis și eu la mișto că sunt frumoase. Mai ales ispitele cu care a stat Cornel. Deci eu când le-am văzut pe fetele alea două, am spus Doamne, nu că am încredere. Ci am cea mai mare încredere în mine. Eu eram peste fetele astea pe care Cornel le-a ales să stea de vorbă cu ele sau cine știe ce au mai făcut ei, au stat la răsărit, inimioare pe plajă.

Nu sunt geloasă acum, sinceră să fiu. Chiar nu sunt deloc geloasă, că nu am pe cine să fiu. Pe fetele alea nu pot să fiu geloasă. Nu mi-au plăcut, eu eram ispita acolo, nu ele. Eu arătam mai bine decât toate ispitele de acolo. Eu puteam să fiu ispita supremă în seara aceasta. Nu că mă laud eu acum, din neîncrederea mea în încrederea pe care mi-am dat-o în seara aceasta, când le-am văzut pe ele, e un lucru bun”, a dezvăluit Iustina, la testimoniale.