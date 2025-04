Fosta iubită a lui Andrew Tate despre transformarea șocantă a acestuia pe parcursul relației: “Era așa de ...”

Bri Stern – fosta iubită a lui Andrew Tate, pe care îl dă în judecată pentru că ar fi atacat-o în timpul actului sexual – a povestit cum relația lor inițial iubitoare a luat o turnură întunecată.

Brianna „Bri” Stern, un model în vârstă de 29 de ani, a povestit pentru DAILY MAIL cum l-a cunoscut pe influencer în iulie anul trecut, în timpul unei ședințe foto în Transilvania, România.

Ea spune că un prieten comun a pus-o în legătură cu Tate. Prietenul comun l-a descris pe fostul kickboxer ca fiind un „ursuleț mare de pluș”. Stern susține că nu știa nimic despre comentariile sale controversate de pe internet înainte de a-l întâlni pe el și pe fratele său Tristan în România.

Stern, care locuiește în Los Angeles, spune că a întreținut o relație transcontinentală fierbinte cu Tate, făcând vizite repetate la complexul său din România. El a început imediat să o bombardeze cu mesaje de dragoste pe Stern din prima zi în care s-au întâlnit, spune ea.

„El a declarat inițial că sunt atât de frumoasă și că vrea să mă cunoască, iar noi doi ne-am aruncat în poveștile noastre de viață și ne-am apropiat emoțional foarte mult în acea primă călătorie cu mașina, iar el, știți, a intrat în forță”, spune ea.

Dar alți prieteni au fost „mai sceptici” și au avertizat-o să „fie atentă”.

În cele din urmă, însă, Tate a renunțat la fațada de iubit grijuliu, iar Stern a declarat că „a început să vadă alte laturi ale lui”. Ea susține că abuzul care a venit odată cu schimbarea comportamentului său a fost aparent conceput pentru a-i frânge voința.

Modelul susține că Tate a început să o atace cu o avalanșă de insulte dezgustătoare, abuz fizic și amenințări că „îmi va distruge viața, mă va viola și mă va ucide” dacă îl va trăda. Un astfel de mesaj spunea:

„Ce rost are să te am dacă nu te bat și nu te las însărcinată”.

De asemenea, ea a distribuit capturi de ecran ale mesajelor pe care Tate i le-a trimis și în care acesta spunea că îi place să o bată pentru că i se pare „relaxant”. Potrivit plângerii, Tate i-a scris odată:

Ea dezvăluie că a fost uimită când Tate i-ar fi spus prin SMS că dorește să o lovească.

„Nu am vorbit cu el timp de patru zile”, spune ea despre prima „ruptură” a cuplului. Mai mult, ea adaugă:

Mai târziu, Tate a contactat-o prin intermediul unui apel video și a spus:

Ea spune că s-a gândit să-l părăsească pe Tate înainte de presupusul incident de luna trecută, dar a rămas „sub vraja lui” și a spus că el a „manipulat-o” mereu să rămână.

Stern spune că era „speriată de moarte” aproape de sfârșitul relației lor și că teroarea nu a dispărut – pentru că acum primește mesaje abuzive de la numeroșii fani Tate online.

Pe 10 martie, Tate a petrecut o noapte în apartamentul lui Stern din Los Angeles, înainte de oroarea care s-ar fi petrecut la hotel a doua zi.

Stern spune că relația s-a destrămat într-un mod pe care complet neașteptat, o noapte îngrozitoare într-un hotel din Beverly Hills, pe 11 martie.

Tate ar fi agresat-o în timp ce făceau sex la Beverly Hills Hotel, potrivit dosarului. Tate ar fi sufocat-o pe Bri în timpul sexului. Presupusul act a devenit prea dur – și, chiar dacă ea jură că i-a cerut să se oprească, el a continuat până aceasta aproape a leșinat.

Presupusa agresiune, spune ea, a avut loc în camera 311 a hotelului, un apartament care costă 3.000 de dolari pe noapte.

Ea a fugit în primele ore ale dimineții după ce Tate i-a spus:

Acum, spune ea, se simte „complet zdrobită” și „distrusă”.

„Văzusem unele semnale de alarmă înainte, dar nu cred că am avut cu adevărat acel moment ah-ha până în acea zi. Am avut încredere în el în mod explicit. Când a început să vorbească verbal despre lovituri… a spus inițial că a fost o glumă, așa că asta mi-a cam dispărut din minte. L-am crezut pur și simplu. Am zis că este o glumă până când a devenit realitate”.

„Lumea mea a fost dată peste cap. Am fost atât, atât, atât de supărată, tristă, speriată”, a spus ea despre acea noapte.