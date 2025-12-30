Doliu în familia Kennedy! Tatiana Schlossberg a murit, după o luptă grea cu o boală nemiloasă

Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit marți, 30 decembrie 2025, la vârsta de 35 de ani. Jurnalista s-a luptat cu cancerul timp de aproape doi ani. Toate detaliile în articol.

Vestea tristă a fost făcută în această dimineață:

„Frumoasa noastră Tatiana a decedat în această dimineață. Va fi mereu în inimile noastre”, a declarat familia într-un comunicat postat pe rețelele de socializare de Biblioteca și Muzeul Prezidențial John F. Kennedy, potrivit CNN.

Tatiana Schlossberg a murit

Vestea tragică vine la doar o lună după ce Tatiana Schlossberg a anunțat că suferă de cancer în fază terminală, depistat de medici la scurt timp după ce a născut-o pe fiica ei, în luna mai 2024.

Jurnalista în vârstă de 35 de ani a publicat un eseu în revista New Yorker și a scris că medicii au observat o problemă la numărul leucocitelor din sânge, la doar 10 minute după ce a născut al doilea copil.

„Nu credeam – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine. Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simţeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoşteam.”, a scris ea.

La scurt timp după acel moment a urmat diagnosticul de leucemie mieloidă acută cu o mutație rară numită Inversie 3.

După mai multe studii clinice și două transplanturi, Tatiana Schlossberg a primit o veste dură de la medicul ei: o mai poate țină în viață „timp de un an, poate”.

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, a scris ea.

În urma ei, Tatiana Schlossberg a lăsat un soț îndurerat cu care era căsătorită din anul 2017 și doi copii.

CITEȘTE ȘI:

Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center

Casa Albă n-a mai văzut așa ceva! Trump a transformat Biroul Oval în cea mai exclusivistă gală a anului