Încă o tragedie în familia Kennedy! Nepoata fostului președinte a făcut anunțul trist

Familia Kennedy este lovită de încă o tragedie! Nepoata președintelui american John F. Kennedy, asasinat în anul 1963, a făcut anunțul trist, după 62 de ani de la tragedie. Află toate detaliile în articol!

Familia Kennedy era lovită de o tragedie fără margini pe data de 22 noiembrie 1963, atunci când președintele american John F. Kennedy a fost asasinat. După exact 62 de ani de la tragedie, Tatiana Schlossberg – nepoata fostului lider american, a primit un diagnostic crunt.

Încă o tragedie în familia Kennedy

Schlossberg a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală și nu a primit mai mult de un an de viață din partea medicilor. Aceasta a făcut anunțul trist vineri și a spus că mai are mai puțin de un an de trăit, potrivit presei străine.

Jurnalista în vârstă de 35 de ani a publicat un eseu în revista New Yorker și a scris că medicii au observat o problemă la numărul leucocitelor din sânge, la doar 10 minute după ce a născut al doilea copil în mai 2024.

„Nu credeam – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine. Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simţeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoşteam.”, a scris ea.

La scurt timp după acel moment a urmat diagnosticul de leucemie mieloidă acută cu o mutație rară numită Inversie 3.

După mai multe studii clinice și două transplanturi, Tatiana Schlossberg a primit o veste dură de la medicul ei: o mai poate țină în viață „timp de un an, poate”.

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, a scris ea.

Jurnalista este căsătorită cu George Moran din anul 2017 și nu poate accepta că viața ei se va termina atât de repede.

„Am avut un fiu pe care l-am iubit mai mult decât orice și un nou-născut de care trebuie să am grijă”, a scris ea.

