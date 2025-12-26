Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center

Cu luni înainte ca Donald Trump să decidă să-și asocieze numele cu celebrul Kennedy Center din Washington, un scenarist al serialului South Park a anticipat întreaga mișcare și a cumpărat discret domeniile de internet corespunzătoare. Povestea pare desprinsă chiar dintr-un episod de satiră politică, dar este cât se poate de reală.

Toby Morton, scenarist al serialului „South Park”, a demonstrat încă o dată că granița dintre realitate și satiră este din ce în ce mai subțire. Potrivit unui interviu acordat publicației The Washington Post, Morton a cumpărat încă din luna august domeniile trumpkennedycenter.org și trumpkennedycenter.com, cu mult înainte ca președintele Donald Trump să anunțe oficial schimbarea numelui celebrului centru cultural.

Decizia sa a venit după ce Trump, aflat la al doilea mandat, a început să schimbe conducerea Kennedy Center, demițând membrii consiliului și înlocuindu-i cu persoane apropiate ideologic, asumându-și ulterior chiar rolul de președinte al instituției. „Am simțit că numele lui va ajunge pe clădire. Restul a decurs de la sine”, a declarat Morton.

Nu este prima dată când scenaristul recurge la acest tip de gest. De-a lungul anilor, el a cumpărat zeci de domenii cu tentă politică, folosindu-le pentru proiecte satirice care vizează personaje precum Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace sau Chuck Schumer. În cazul Kennedy Center, Morton spune că intenționează să transforme site-urile într-o formă de comentariu ironic asupra momentului politic: „Va reflecta absurditatea situației. Unele lucruri sunt greu de parodiat tocmai pentru că sunt deja exagerate.”

Un gest controversat care a stârnit reacții în lanț

Pe 18 decembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că instituția va purta numele „Trump-Kennedy Center”, decizie prezentată drept rezultatul unui vot unanim. La scurt timp, numele lui Trump a fost montat pe fațada clădirii, deasupra denumirii originale dedicate lui John F. Kennedy.

Totuși, mai mulți membri ai consiliului au contestat modul în care s-a luat decizia. Congresmena Joyce Beatty a declarat că participanții la ședință au fost reduși la tăcere și că votul nu a fost nici pe departe unanim. De asemenea, membri ai familiei Kennedy au reacționat dur. Maria Shriver a numit schimbarea „ciudată”, iar Kerry Kennedy a promis public că va lupta pentru îndepărtarea numelui lui Trump de pe clădire.

Nemulțumirile au venit și din partea comunității artistice. Muzicianul Chuck Redd și-a anulat concertul tradițional de Crăciun, afirmând că nu poate susține un eveniment într-un spațiu care a devenit instrument politic.

În acest context tensionat, gestul lui Toby Morton pare mai degrabă o cronică anticipată a realității. „Kennedy Center a fost gândit ca o instituție care să depășească orice administrație. În clipa în care a devenit branding personal, satira a devenit inevitabilă”, a spus el.

