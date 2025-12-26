Acasă » Știri » Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center

Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center

De: Paul Hangerli 26/12/2025 | 23:30
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center
Donald Trump. sursă - Profimedia

Cu luni înainte ca Donald Trump să decidă să-și asocieze numele cu celebrul Kennedy Center din Washington, un scenarist al serialului South Park a anticipat întreaga mișcare și a cumpărat discret domeniile de internet corespunzătoare. Povestea pare desprinsă chiar dintr-un episod de satiră politică, dar este cât se poate de reală.

Toby Morton, scenarist al serialului „South Park”, a demonstrat încă o dată că granița dintre realitate și satiră este din ce în ce mai subțire. Potrivit unui interviu acordat publicației The Washington Post, Morton a cumpărat încă din luna august domeniile trumpkennedycenter.org și trumpkennedycenter.com, cu mult înainte ca președintele Donald Trump să anunțe oficial schimbarea numelui celebrului centru cultural.

Decizia sa a venit după ce Trump, aflat la al doilea mandat, a început să schimbe conducerea Kennedy Center, demițând membrii consiliului și înlocuindu-i cu persoane apropiate ideologic, asumându-și ulterior chiar rolul de președinte al instituției. „Am simțit că numele lui va ajunge pe clădire. Restul a decurs de la sine”, a declarat Morton.

Nu este prima dată când scenaristul recurge la acest tip de gest. De-a lungul anilor, el a cumpărat zeci de domenii cu tentă politică, folosindu-le pentru proiecte satirice care vizează personaje precum Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace sau Chuck Schumer. În cazul Kennedy Center, Morton spune că intenționează să transforme site-urile într-o formă de comentariu ironic asupra momentului politic: „Va reflecta absurditatea situației. Unele lucruri sunt greu de parodiat tocmai pentru că sunt deja exagerate.”

Un gest controversat care a stârnit reacții în lanț

Pe 18 decembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că instituția va purta numele „Trump-Kennedy Center”, decizie prezentată drept rezultatul unui vot unanim. La scurt timp, numele lui Trump a fost montat pe fațada clădirii, deasupra denumirii originale dedicate lui John F. Kennedy.

Totuși, mai mulți membri ai consiliului au contestat modul în care s-a luat decizia. Congresmena Joyce Beatty a declarat că participanții la ședință au fost reduși la tăcere și că votul nu a fost nici pe departe unanim. De asemenea, membri ai familiei Kennedy au reacționat dur. Maria Shriver a numit schimbarea „ciudată”, iar Kerry Kennedy a promis public că va lupta pentru îndepărtarea numelui lui Trump de pe clădire.

Nemulțumirile au venit și din partea comunității artistice. Muzicianul Chuck Redd și-a anulat concertul tradițional de Crăciun, afirmând că nu poate susține un eveniment într-un spațiu care a devenit instrument politic.

În acest context tensionat, gestul lui Toby Morton pare mai degrabă o cronică anticipată a realității. „Kennedy Center a fost gândit ca o instituție care să depășească orice administrație. În clipa în care a devenit branding personal, satira a devenit inevitabilă”, a spus el.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut scrie de Obama sau Biden

Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Știri
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe stradă
Știri
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut…
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci
Adevarul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane,...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane ...
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în ...
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol ...
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea ...
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow”
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe ...
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe stradă
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru ...
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru Naomi Hedman
Vezi toate știrile
×