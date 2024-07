Fosta soție a lui Cornel de la Insula Iubirii rupe tăcerea: „Au dispărut aproape 200.000 de euro din banii firmei”

Deși numai ce a început, sezonul 8 Insula Iubirii a adus deja multe controverse și numeroase situații neașteptate. Unul dintre cele mai controversate cupluri din acest an pare să fie cel format din Cornel și Iustina. Ea a fost cea care și-a dorit să participe la emisiunea de la Antena 1 pentru a se asigura că el este bărbatul potrivit pentru ea, având în vedere că l-a prins de câteva ori călcând strâmb. Relația celor doi este una care se află la început de drum, având în vedere că până nu de mult bărbatul era căsătorit cu o altă femeie. Cornel nu a ținut ascuns acest lucru, însă povestea fostului mariaj împărtășită de acesta nu se potrivește cu cea a soției. Femeia a ieșit în față și a spus partea ei de adevăr.

Cornel și Iustina sunt unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii. Cei doi și-au expus povestea de viață, iar despre bărbat telespectatorii au aflat că a fost căsătorit și că are patru copii cu fosta soție. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cornel a declarat că mariajul lui s-a încheiat în termeni amiabili și că păstrează zilnic legătura cu fosta soție, de dragul copiilor pe care îi au împreună. Ei bine, se pare că realitate este alta, sau cel puțin așa spune fost soție, care a ieșit în față și a dat cărțile pe față, după ce a văzut ce a putu să spună fostul ei soț.

Cornel are 38 de ani și a cunoscut-o pe Iustina (26 de ani) pe vremea când era căsătorit cu fosta soție. Acum cei doi sunt logodiți și urmează să facă nunta, dacă vor trece cu bine de testul din Thailanda. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cornel a amintit și de fosta soție, spunând că au avut o relație de nouă ani și au patru copii împreună. De asemenea, bărbatul a povestit că separarea de fosta parteneră a fost una pașnică și că păstrează legătura cu aceasta de dragul micuților pe care îi au împreună.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (…) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovadă de maturitate (…) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a povestit Cornel.