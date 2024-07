Am aflat adevărul! Câte clase și ce studii are, de fapt, Iustina Loghin de la Insula Iubirii 2024

Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii care au mers în Thailanda pentru a-și testa relațiile. Tânăra are vârsta de 26 de ani și activează ca agent imobiliar. Însă, ce studii are șatena din emisiunea de la Antena 1? Iată detaliile mai jos, în articol.

Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cuplurile de la Insula Iubirii 2024. Cei doi îndrăgostiți au venit în emisiunea de la Antena 1 pentru a-și testa relația: oare cine va pica în mrejele ispitelor? Oare cuplul va trece cu brio acest test? Toate aceste aspecte vor putea fi văzute în timpul emisiunii. Până atunci, însă, vă arătăm câteva detalii legate de cupluri.

Câte clase și ce studii are, de fapt, Iustina Loghin de la Insula Iubirii 2024

Iustina Loghin este una dintre concurentele de la Antena 1. În vârstă de 26 de ani, tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste și, potrivit informațiilor, după revenirea din Thailanda, ea și partenerul ei de viață au decis să facă un pas important: nunta! Însă, puțini știu ce abilități a dobândit în timp tânăra care activează ca agent imobiliar. După terminarea liceului, a ales să urmeze o altă etapă, și anume cea a studiilor superioare. Așa că, din anul 2019 s-a înscris la Universitatea Petre Andrei din Iași, urmând Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, specializare Psihologie.

Cornel Luchian are vârsta de 38 de ani și este antreprenor în domeniul construcțiilor. De altfel, are o afacere de succes în România. La momentul apariției în emisiunea de la Antena 1, cei doi aveau, deja, un an și două luni de relație. Concurentul de la Insula Iubirii are patru copii din fosta căsnicie.

Partenerul îi recunoscuse Iustinei că a înșelat-o, în trecut.

„Am ajuns la Istanbul, totul bine și frumos până când mi-au scris două fete, după ce Cornel a început să le dea mesaje. Le-a chemat aici, în casa noastră, în patul nostru. El a insistat, a dat detalii unde stă el. Am vrut să închei relația atunci, am zis că nu pot așa ceva. (…) Dar am reușit să trec peste, pentru că nu a fost ceva atât de grav”, a povestit Iustina, la Insula Iubirii de la Antena 1.

Sursa foto: Facebook / captura Antena 1