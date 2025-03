Actuala soţie a milionarului de la Mobexpert, declaraţii uluitoare! Diana Şucu sare la gâtul Cameliei: „O imagine dezolantă”

Diana Şucu, actuala soţie a lui Dan Şucu, vorbeşte fără perdea despre fosta parteneră de viaţa a acestuia, Camelia. Invitata la podcastul „Fain & Simplu”, actuala parteneră a afaceristului face declaraţii uimitoare despre investiţiile nereuşite ale acesteia.

Camelia şi Dan Şucu au divortat în 2007, după o relaţie de 19 ani, iar actuala soţie a omului de afaceri a dezvăluit că divorţul acestora a fost cel mai scump din Europa. Conform spuselor acesteia, patronul de la Rapid i-ar fi dat fostei partenere 45 de milioane de euro, sumă pentru care Dan Şucu ar fi trebuit să facă un credit bancar.

„I-a luat din contul lui și i-a dus în contul fostei lui soții. Doar să scape. El a vrut să scape, să pună punct unui scandal, unui circ. A vrut să ne căsătorim, a vrut să dea copilului un nume și a vrut să trăiască demn. Cum de altfel și trăim de 20 de ani. Banii n-au fost plătiți în tranșe, au fost plătiți o dată. Dintr-un credit bancar”, a spus Diana Șucu, actuala soţie a patronului Mobexpert.

(CITEȘTE ȘI: IMAGINI DE SENZAȚIE CU SOȚIA LUI DAN ȘUCU! DIANA S-A ÎNDRĂGOSTIT IREMEDIABIL DE RAPID: “MĂ ROG DE EL SĂ MĂ IA LA FIECARE MECI”)

Diana Şucu despre Camelia: „O imagine dezolantă”

În plus, Diana Şucu a comentat fără reţineri şi apariţia Cameliei într-un alt podcast. Fără pic de menajamente, aceasta o denumeşte pe fosta soţie a afaceristului „dezolantă” şi susţine că a făcut o serie de alegeri extrem de proaste în urma cărora a pierdut milioane de euro.

„M-am uitat şi eu la acel interviu şi este o imagine dezolantă. Am văzut o femeie la 60 de ani, ancorată în trecut, care nu vorbeşte despre prezent şi despre viitor, care, teoretic, ar fi trebuit să ne povestească ce s-a întâmplat după ce a ieşit din povestea Mobexpert şi cu cele 45 de milioane de euro”, a adăugat Diana Şucu.

De asemenea, actuala soţie a patronului de la Rapid a comentat şi investiţiile nereuşite făcute de către Camelia.

„Din ce ştiu eu şi nu spun vorbe, există un site unde te poţi loga şi poţi vedea cu cine vorbiţi şi acela e momentul adevărului. Vezi acolo ce profit, ce pierdere şi câţi angajaţi are firma. Am fost curioasă să văd ce vând cei de la Rovere şi am văzut că ea este pe pierdere, inclusiv în 2023 a avut o pierdere de 4.000.500 RON. A făcut atunci niște investiții extrem de nefericite, a cumpărat un teren de 14 milioane de euro care astăzi valorează 5 milioane de euro, a cumpărat un alt teren, undeva pe 13 septembrie, 15 milioane euro și l-a vândut cu 5 milioane de euro. Dan a muncit mult pentru banii respectivi.

Cred că de aceea a apărut la podcast-ul de la acea publicație, dintr-o disperare de a se agăța de numele fostului ei soț. Știi de cine mi-a amintit acea imagine? De domnul Irinel Columbeanu! Și ea, și domnul Irinel Columbeanu și-au dorit extrem de mult să fie cunoscuți, au pompat foarte mulți în publicitatea personală”, a spus Diana Şucu, în cadrul podcast-ului respectiv.

(NU RATA: DIANA ȘUCU A DEZVĂLUIT BĂUTURA-MINUNE PE CARE O FOLOSEȘTE CA SĂ ÎȘI MENȚINA SILUETA CA LA 20 DE ANI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.