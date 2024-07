Ce nu s-a văzut la Insula Iubirii sezonul 8. Scene nedifuzate: „Vrea să fie bărbat. Pare inofensiv, dar nu e”

Ieri, 15 iulie, un nou sezon Insula Iubirii a luat startul, iar primul episod a adus în fața telespectatorilor dezvăluiri neașteptate făcute de unul dintre cele cinci cupluri participante. Robert Braia și Biancăi Mitroi au fost protagoniștii unui episod ce i-a lăsat fără cuvinte pe cei de acasă. Însă, dezvăluirile făcute de aceștia nu s-au oprit doar la ce s-a văzut pe post. Bianca și-a deschis inima în fața colegelor sale și a făcut noi mărturisiri despre suferința prin care a trecut și bărbatul pe care îl are alături.

Cea mai puternică poveste de la debutul sezonului 8 Insula Iubirii a fost oferită de către Robert Braia și Biancăi Mitroi. Printre lacrimi, tânără a povestit cu greu cum iubitul său a încercat să scape de cele două pisici pe care aceasta la avea. Se pare că bărbatul a încercat să le facă rău animalelor, dintr-o gelozie greu de înțeles. Acum, au apărut câteva scene nedifazate de la Insula Iubirii, iar Bianca a continuat șirul dezvăluirilor surprinzătoare.

Primul episod din sezonul 8 Insula Iubirii a adus în fața telespectatorilor o poveste greu de ascultat, dar și de crezut. Se pare că în cuplul celor doi gelozia a prins forme bizare. Mai exact, exasperat de atenția pe care iubita lui o oferă celor două pisici pe care le avea, Robert a încercat să scape de aceste făcându-le rău. Ei bine, gestul bărbatului i-a provocat o mare suferință partenerei, care cu greu a putu vorbi despre cele întâmplate.

Episodul povestit de cei doi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte și a făcut-o pe Bianca să retrăiască momentele grele. Ulterior, în cadrul unei discuții nedifuzate, tânără a continuat șirul dezvăluirilor. Bianca spune despre partenerul său că este un om care vrea să fie mereu în centrul atenției, dar și o persoană extrem de geloasă. Mai mult, tânără a mărturit că uneori se teme de partenerul său, mai ales pentru că acesta poate avea un comportament extrem de imprevizibil și anormal, așa cum a demonstrat.

„El suferă de supremație. El mergea cu mine la evenimente și eu ca femeie normal că eram în centrul atenției și el se simțea în umbră. El e genul de persoană care în relație să fie el ăla principal, dar eu nu sufăr de supremație, eu nu am nicio treabă, sunt cea mai modestă persoană. Dar el nu știu are chestia asta de grandomanie. Cred că se simțea în umbră, el are chestia asta să fie în centrul atenției. Dar în general pe unde merge, nu doar în relație, vrea el să iasă în evidență, să fie cel mai bun.

Dar el în toată nebunia lui, ca și cu pisoii să îi arunce, el făcea tot ca să fie cu mine. Dar el nu înțelegea durerea pe care mi-a provocat-o, de asta zic că e copilăros. Nu știu, e ciudat. E un bărbat pe care nu l-am înțeles nici eu și cred că nu se înțelege nici el. Nu e imatur, dar în anumite momente face totul cu cap. El mi-a ascuns chestia asta luni de zile. E calculat, în copilăria lui există și un raționament, asta e chestia, că nu e inofensiv. Pare dar nu este. Părerea mea e că oamenii de genul ar putea să fie periculoși. Eu m-am îndrăgostit de latura lui bună, nu o știam pe aia ascunsă. Iar când am descoperit-o am descoperit-o cu totul”, a mărturisit Bianca.