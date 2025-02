Brandul românesc Viggo îl îmbracă pe câștigătorul premiului Bafta, Paul Tazewell

„Motivul pentru care fac ceea ce fac este să ating inimi”. Acesta este modul în care Paul Tazewell își descrie viziunea grandioasă ca artist conceptual de costume.

Viggo Tailoring s-a intersectat cu parcursul său de storytelling prin design. La decernarea premiilor Critics Choice Awards 2025, câștigătorul categoriei Best Costume Design și-a făcut apariția într-un smoking Viggo. Totodată, Paul Tazewell s-a impus la categoria design de costume a galei BAFTA 2025, purtând în acest moment special o ținută semnată Viggo Tailoring.

Arta vizuală bogată a filmului Wicked a captat atenția nu doar în cadrul acestor ceremonii, succesul a fost recunoscut și la Costume Designers Guild Awards 2025. Totodată, realizarea a fost marcată și de Premiul Satellite pentru cel mai bun design vestimentar acordat de Academia Internațională de Presă.

Nominalizat pentru munca să remarcabilă în categoria costumelor, Paul Tazewell este considerat și favorit pentru viitorul Oscar.

Orizonturile sale creative includ proiecte anterioare de un talent și o dedicare de neegalat. Toate detaliile, de la siluete, la alegerea țesăturilor, la croială, joacă un rol major în procesul de storytelling. Designul său a dat viață decorurilor de teatru, dans și scenelor de pe Broadway.

Paul a câștigat premiul Tony pentru cel mai bun design de costume al unui musical în 2016 pentru cea mai faimoasă lucrare a sa din sfera teatrului – Hamilton. Realizările sale din domeniul film și televiziune includ The Wiz! Live (2015) care i-a adus un Primetime Emmy Award în 2016, The Immortal Life of Henrietta Lacks (2017) și Elaine Stritch at Liberty (2002).

Inspirația acestui magician al costumelor se extinde în producții de musical-uri remarcabile precum MJ, Death Becomes Her, Donna Summer.

Stilul Viggo este astfel recunoscut într-un mod atât de semnificativ prin selecția acestor piese de ceremonie de către un maestru al industriei de design a costumelor – Paul Tazewell. O adevărată onoare prin care Viggo s-a apropiat de magia premiilor filmului „Wicked”.

Despre Viggo Tailoring

Viggo construiește imaginea succesului inspirând prin colecțiile ready-to-wear de business, casual și de ceremonie, disponibile online, dar și fizic în București, Chișinău și Londra. Totodată, propune servicii de croitorie privată în sistem made-to-measure și bespoke prin intermediul cărora acoperă toate nevoile vestimentare masculine, indiferent de stil.

Viggo se mândrește cu o gama variată de țesături premium de la cei mai cunoscuți producători din Italia și Anglia, precum casele Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Ermenegildo Zegna, Dormeuil, Scabal, Cerruti și lista poate continua. În plus, beneficiază de o linie de producție cu tehnologie de ultimă generație și de necesarul de îndemânare pentru costume realizate manual până la cele mai fine detalii.