Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”

Știți deja, este subiectul momentului. Alex Bodi a pus-o la zid pe Ramona Olaru, în emisiunea Dan Capatos Show, la CANCAN.RO, acolo unde a intervenit și Cătălin Cazacu, fostul logodnic al asistentei de la Neatza. Deși perspectiva lui a fost diferită față de cea a lui Alex Bodi, a recunoscut faptul că cineva trebuia să acționeze în acest mod. Dialogul spumos dintre cei doi a continuat, cu un schimb de replici interesant și niște glume făcute de motociclist, care au ridicat semne de întrebare.

Subînțelesurile au fost la ordinea zilei în intervenția lui Cătălin Cazacu. Dialogul dintre el și Alex Bodi a fost plin de replici interesante și momente amuzante. Cu toate acestea, chiar dacă fostul iubit al Ramonei Olaru a spus că se abține de la a face anumite comentarii, a recunoscut că respectă foarte mult afirmațiile făcute de afacerist și a concluzionat cu o glumă care lasă loc de interpretări.

Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”

Cătălin Cazacu: Eu, de exemplu, dacă am învățat ceva din viața asta în fața ecranului ca să fiu tâmpit și în fața lui și în spatele lui.

Dan Capatos: Asta ar fi cel mai bine, mai ales oamenii care fac această meserie, să fie naturali oriunde, și în viața de zi cu zi și la muncă.

Cătălin Cazacu: Am împărțit un platou atât de mult timp și știi că sunt genul de om care, dacă vreau să zic ceva, zic. Sunt genul de om care, cum mă vezi acum, mă vezi și în spatele camerilor. Sper că toată lumea să poate la un moment dat să facă chestia asta. Știu că e foarte greu, știi? Pentru că fiecare în momentul de față pozăm o viață pe care credem că vrem să o avem sau avem, da? Când se sting camerele, era o vorbă care spunea: în momentul când se termină partida de șah și regele și pionul merg în aceeași tablă.

Dan Capatos: Te-a surprins reacția lui Alex și faptul că a intervenit să pună lucrurile la punct?

Cătălin Cazacu: Dacă vrei să fiu sincer până la capăt, o să spun că nu, pentru că cineva trebuia la un moment dat să facă chestia asta. Din păcate, în anumite subiecte, eu nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că nu mi-am dat niciodată.

Alex Bodi: Dar nici nu aș accepta, nu vreau să vorbim că nu stă mie ca bărbat, nici ție nu-ți face cinste, să vorbim despre fosta și eu despre cineva.

Dan Capatos: Da, nu, eu ce înțeleg de ce ne-a spus Cătălin este că i-a fost mai simplu să audă la tine ceea ce ar fi vrut el să spună, dar nu putea pentru că era acuzat, fiind fostul iubit, de subiectivitate. Asta am înțeles de la Cătălin, că nu l-au deranjat declarațiile tale, le-ar fi făcut și el dacă ar fi putut.

Cătălin Cazacu: Dacă facem analiză dacă am face analiză pe text Se poate spune chestia asta.

Alex Bodi: Hai să zic o chestie. Nu sunt mândru de lucrul ăsta că se întâmplă sau ceva, că nici n-am nimic de câștigat și tu știi. Dar eu în viața mea nu am fost fals, să tac sau să îl pup pe cineva așa, că nu pot să tac. Eu n-am tăcut în fața la oameni. Nu menajez nici pe nimeni. Eu mă cert și personal cu tata. Când greșește și consider că face o greșeală, îi spun.

Dan Capatos: Ca pe vremuri, te sufocai de draci și ai intervenit.

Cătălin Cazacu: Alex, eu respect foarte mult ceea ce spui tu, doar eu spun unde mă poziționez ca om în viață în momentul ăsta. Eu sunt genul de om care spune așa. Ești foarte frumoasă, dar nu ești ceea ce caut. Dar ce cauți? Un tirbușon. Uneori e bine să mergi înainte să știi să nu te mai uiți nici stânga, nici dreapta. Mă bucur!

Alex Bodi: M-am abținut odată, două, dar când îmi veneau chestii și așa, și așa. Deja zici cam la tot personal.