După atacul lui Alex Bodi, Cătălin Cazacu îi ia apărarea Ramonei Olaru! Ex-ul asistentei intervine la Dan Capatos Show

Scandalul declanșat de declarațiile Ramonei Olaru despre bani, statut și așteptările ei într-o relație a explodat în direct la „Dan Capatos Show”, transformându-se într-o confruntare cu accente personale, reproșuri și adevăruri incomode. După ce Alex Bodi a susținut că mesajele transmise de asistenta tv au fost jignitoare la adresa bărbaților „obișnuiți” și că, din poziția de persoană publică, aceasta ar trebui să fie mult mai atentă la exemplul pe care îl oferă, în direct la Dan Capatos Show by CANCAN.RO a intrat și Cătălin Cazacu, fostul logodnic al Ramonei. Declarațiile acestuia aduc o perspectivă complet diferită asupra asistentei TV, dar și asupra felului în care succesul, banii și presiunea publică pot schimba percepția asupra unui om.

Cu un discurs ponderat, dar încărcat de subînțelesuri, Cătălin Cazacu a vorbit despre Ramona Olaru de dinainte de notorietate, dar și despre derapajele asistentei tv care au inflamat opinia publică. Motociclistul a susținut că vedeta este un om bun care doar banii și statutul au schimbat-o. În ceea ce-l privește pe Alex Bodi, Cazacu susține că cineva trebuie să o pună la punct pe Ramona Olaru.

Cătălin Cazacu intervine în conflictul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi

Dan Capatos: Cătălin Cazacu este bărbatul care o cunoaște cel mai bine pe Ramona Olaru și cel care cred că nu se ridică la pretențiile de acum ale Ramonei Ești cel care a fost la un pas de a se căsători cu ea, cel care i-a dat inelul de logodnă și cel care i-a furat inima.

Cătălin Cazacu: Să nu luăm decizii la nervi.

Dan Capatos: Cum era ea și te surprinde poziția ei de acum? Asta a fost Ramona și pe vremea relației cu tine sau s-a schimbat un pic între timp?

Cătălin Cazacu: Îmi e foarte greu să spun. Eu nu cred că oamenii se schimbă, cred că oamenii se adaptează. Alcoolul și banii scot la suprafață cine sunt oamenii cu adevărat. Fiecare, în momentul de față pozăm o viață pe care credem că vrem să o avem sau o avem. Era o vorbă care spunea: În momentul în care se termină partida de șah, și regele, și pionul merg în aceeași tablă.

Dan Capatos: E și acesta un punct de vedere. Te-a surprins reacția lui Alex, care a venit să pună lucrurile la punct

Cătălin Cazacu: Dacă vrei să fiu sincer până la capăt, o să spun că nu. Cineva trebuie să facă chestia asta.

Alex Bodi: Zice lumea: Domnule, cine ești tu să judeci? În primul rând nu judec, doar mă apăr. În al doilea rând nu mai vorbește Alex Bodi din 2010 sau 2008 care stătea în Spania și în Germania, îți vorbește Alex din 2025. Dacă tu vrei să te respecte lumea cine ești tu în 2025, atunci trebuie să vorbești din același punct de vedere, să fim la același nivel financiar, social, pe bussiness, intelectual cu mine din 2025. Nu mai eram eu atunci. Tu dacă vrei să nu te judece lumea pentru cine erai în 2010, nu încerca tu să mă judeci în 2025 pentru cine eram eu atunci.

Dan Capatos: Relația ta cu Ramona s-a încheiat de ceva vreme, de doi ani. Cum era ea? Era la fel de cheltuitoare cum lasă acum impresia?

Cătălin Cazacu: Eu am rate la bancă și tocmai ce mi-am terminat apartamentul muncit de mine. Despre ce vorbim?

Dan Capatos: Vorbim despre o fată care acum exprimă niște idei din poziția de femeie liberă și încercăm să aflăm cum erau ideile ei din poziția de femeie aproape măritată. Este foarte important. Poate descopereai după ce te însurai că Ramona este cea de acum foarte arogantă, așa cum o privesc unii, sau care și-a ridicat prea mult stacheta. Eu o știu ca o fată normală, așa era la începuturi. Era aproape să fie asistenta mea la emisiune, era o fată discretă, normală.

Cătălin Cazacu: Eu cred că acolo undeva în interiorul ei este un om bun. Cine știe ce te face în decursul timpului să pui straturi. Eu vreau să cred, și în continuare cred, că este un om bun.

Dan Capatos: Și că e exprimat în termeni greșiți o idee?

Cătălin Cazacu: Cred că orice om are momente în care se rătăcește, momente în care spune lucruri la nervi.

Alex Bodi: De ce nu a ieșit ea public să zică: Știi ceva? Îmi pare rău că v-am făcut proști, poate nu toți sunteți. A spus că s-au despărțit de 2 ani. Ea spune pe internet că e singură de patru ani? Cum? Eu știu că nu ai fost.

Cătălin Cazacu: Dacă țineți bine minte, domnul Nicolae Guță avea o melodie care spunea așa: Am greșit și eu, dar cine nu greșește, ai greșit și tu, dar greșeala se plătește!

Dan Capatos: Cătălin are motivele lui, a fost implicat emoțional. La cum l-am văzut pe Cătălin este fata care i-a dat cea mai mare temelie din viața lui, sau printre puținele care au reușit să-l pună la pământ.

Cătălin Cazacu: Hai să îi spunem lecție!

