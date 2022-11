Cum se înţelege Ramona Olaru cu mama lui Cătălin Cazacu: „Spre disperarea lui…”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o poveste de dragoste… intensă. S-au despărţit, s-au împăcat, însă în cele din urmă şi-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt. A existat chiar şi o cerere în căsătorie. Serioasă treaba… Cei doi îşi doresc să facă pasul cel mare în 2023, iar mulţi dintre fanii acestora au fost curioşi să afle cum se înţelege blondina cu viitoarea soacră. La fel de sinceră ca şi până acum, tânăra a elucidat şi acest mister.

Ramona Olaru a reușit să-l facă pe Cătălin Cazacu „băiat de casă”, iar din acest motiv, chiar dacă situaţia nu e mereu roz, blondina nu renunţă la cel care i-a pus inelul pe degeţel. Mai mult, se pare că şi soacra blondinei ar fi avut un rol important în ecuaţie.

VEZI ŞI: RAMONA OLARU, REPLICĂ ACIDĂ ÎN MEDIUL ONLINE: „NU EȘTI PREGĂTIT SĂ TRĂIEȘTI!”. CE I S-A ÎNTÂMPLAT ASISTENTEI DE LA NEATZA

Recent, în cadrul unui interviu, asistenta TV a vorbit despre relația pe care o are cu mama lui Cătălin Cazacu, dar și despre momentul în care s-au întâlnit pentru prima dată.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul.”, a mărturisit Ramona Olaru.

Cum a fost cerută Ramona Olaru în căsătorie

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru a povestit în detaliu cum a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu, un moment amuzant, dar și extem de emoționant.

„A fost foarte simplu! S-a pus în genunchi și a uitat ce a avut de zis, apoi a început să plângă. Eu i-am spus să zică ceva, ca să înțeleg și eu de ce s-a pus în genunchi. Mi-a spus că dacă vreau să fiu soția lui și i-am zis: „Ok, dar cu mine ce vrei?” (râde), apoi am zis că vrea. La final mi-a zis: „Mă-ta!” (râde). A fost foarte amuzant”, a povestit asistenta TV la Neatza cu Răzvan și Dani.