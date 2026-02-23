Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții

Preferă discreția, dar noi l-am scos în față! Doru Todoruț a fost surprins de CANCAN.RO la ieșirea din Uanderful, o locație a cărui prag este calcat zilnic de cel puțin o vedetă, în timp ce aștepta răbdător, fără să mai țină cont de gradele cu minus din termometru. La ”greul” pe care l-a dus i s-a alăturat un amic, că știți vorba aia: „Prietenul la nevoie se cunoaște”. Într-un final, s-a demonstrat că așteptarea a meritat. Aflați toate detaliile în articol.

Fie vânt, furtună sau ninsoare, Doru Todoruț se adaptează când vine vorba de soție! Se știe că artiștii sunt romantici, dar gestul lui spune cât o mie de cuvinte. Calm, răbdător și fără să îl vedem cum pune mâna pe telefon ca să-și grăbească partenera de viață, el s-a luptat cu frigul de afară și a câștigat. Premiul a venit, într-un final, dar s-a lăsat așteptat.

Doru Todoruț, pus pe stand-by de soție

Îmbrăcat într-un palton negru lung, purtat deschis peste un tricou gri închis, cu pantaloni bej și pantofi negri clasici, Todoruț s-a luptat cu frigul și a fost un adevărat cavaler. După cum vă spuneam, la ”suferința” lui s-a alăturat și un prieten. Bărbatul i-a ținut de urât artistului, iar discuția lor a lăsat impresia că a mai ușurat puțin timpul petrecut în frig.

În cele din urmă, soția și-a făcut apariția, iar atmosfera s-a schimbat instant. Fără reproșuri vizibile, fără gesturi dramatice, Doru Todoruț a făcut un lucru simplu: a luat-o de mână și a condus-o la Uber. Părea că toată așteptarea fusese deja uitată, iar ”premiul” despre care vă spuneam a sosit. Așa da! Ne place!

VEZI ȘI: Doru Todoruț, dezvăluiri despre legătura cu regretatul Gabriel Cotabiță: momentul unic și emoționant! ”Lucrurile au devenit mult mai personale!” Ce se întâmplă cu fiicele lui și relația cu fosta soție

NU RATA: VH2 a lansat prima piesă de dragoste după decesul lui Gabriel Cotabiță: „Mai stai o zi”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.