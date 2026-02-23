Acasă » Exclusiv » Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții

Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții

De: roxana tudorescu 23/02/2026 | 05:50
Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Preferă discreția, dar noi l-am scos în față! Doru Todoruț a fost surprins de CANCAN.RO la ieșirea din Uanderful, o locație a cărui prag este calcat zilnic de cel puțin o vedetă, în timp ce aștepta răbdător, fără să mai țină cont de gradele cu minus din termometru. La ”greul” pe care l-a dus i s-a alăturat un amic, că știți vorba aia: „Prietenul la nevoie se cunoaște”. Într-un final, s-a demonstrat că așteptarea a meritat. Aflați toate detaliile în articol. 

Fie vânt, furtună sau ninsoare, Doru Todoruț se adaptează când vine vorba de soție! Se știe că artiștii sunt romantici, dar gestul lui spune cât o mie de cuvinte. Calm, răbdător și fără să îl vedem cum pune mâna pe telefon ca să-și grăbească partenera de viață, el s-a luptat cu frigul de afară și a câștigat. Premiul a venit, într-un final, dar s-a lăsat așteptat.

Doru Todoruț, pus pe stand-by de soție

Îmbrăcat într-un palton negru lung, purtat deschis peste un tricou gri închis, cu pantaloni bej și pantofi negri clasici, Todoruț s-a luptat cu frigul și a fost un adevărat cavaler. După cum vă spuneam, la ”suferința” lui s-a alăturat și un prieten. Bărbatul i-a ținut de urât artistului, iar discuția lor a lăsat impresia că a mai ușurat puțin timpul petrecut în frig.

Doru Todoruț își așteaptă soția în frig
Doru Todoruț își așteaptă soția în frig

În cele din urmă, soția și-a făcut apariția, iar atmosfera s-a schimbat instant. Fără reproșuri vizibile, fără gesturi dramatice, Doru Todoruț a făcut un lucru simplu: a luat-o de mână și a condus-o la Uber. Părea că toată așteptarea fusese deja uitată, iar ”premiul” despre care vă spuneam a sosit. Așa da! Ne place!

Soția și-a făcut apariția într-un final
Soția și-a făcut apariția într-un final

VEZI ȘI: Doru Todoruț, dezvăluiri despre legătura cu regretatul Gabriel Cotabiță: momentul unic și emoționant! ”Lucrurile au devenit mult mai personale!” Ce se întâmplă cu fiicele lui și relația cu fosta soție

NU RATA: VH2 a lansat prima piesă de dragoste după decesul lui Gabriel Cotabiță: „Mai stai o zi”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare
Exclusiv
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum…
Andrei Ștefănescu a suferit în tăcere, sub privirile iubitei. Dragostea trece prin stomac, chiar și pe viscol
Exclusiv
Andrei Ștefănescu a suferit în tăcere, sub privirile iubitei. Dragostea trece prin stomac, chiar și pe viscol
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în...
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească. Ce alimente a scos din dieta zilnică
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească. Ce alimente a scos din dieta zilnică
Lipsa somnului afectează foarte mult sistemul digestiv. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Lipsa somnului afectează foarte mult sistemul digestiv. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Horoscop chinezesc azi, 23 februarie 2026. Iepurele ia decizia care îi schimbă viitorul, Dragonul și ...
Horoscop chinezesc azi, 23 februarie 2026. Iepurele ia decizia care îi schimbă viitorul, Dragonul și Cocoșul vor avea confirmări importante
Vlad Ciurea, mesaj direct despre depresie și „creierul care nu mai produce”: ce poți face concret ...
Vlad Ciurea, mesaj direct despre depresie și „creierul care nu mai produce”: ce poți face concret pentru a reporni neurogeneza
Prognoza meteo azi, 23 februarie 2026. Viscol în zona Carpaților Orientali: ninsori abundente și vizibilitate ...
Prognoza meteo azi, 23 februarie 2026. Viscol în zona Carpaților Orientali: ninsori abundente și vizibilitate redusă la altitudini mari
Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu
Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu
Vezi toate știrile
×