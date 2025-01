VH2 a lansat prima piesă de dragoste după decesul lui Gabriel Cotabiță: „Mai stai o zi”

Trupa VH2, înființată de Gabriel Cotabiță și Mihai Pocorschi în anul 2002, continuă să primească apreciere din partea publicului. Mai mult decât atât, recent, formația a lansat prima piesă de dragoste după decesul regretatului artist. Titlul melodiei este sugestiv, ținând cont de pierderea uriașă. De asemenea, co-fondatorul trupei a transmis un mesaj emoționant legat de acest cântec.

Luni, 20 ianuarie, trupa VH2 a lansat melodia „Mai stai o zi”. Este prima piesă despre iubire, în linia tradițională a formației, de la moartea lui Gabriel Cotabiță. În urmă cu o lună, artiștii au mai adus în fața publicului un colind.

Citește și: Ce spunea Gabriel Cotabiță despre moarte. Artistul nu se temea: „Dacă ai făcut bine, vei…”

Înainte de sărbătorile de iarnă, VH2 a lansat „Colind”, o piesă care îmbină armonios tradiția colindelor românești cu stilul pop-rock caracteristic formației. În urmă cu o zi, formația a adus în fața publicului și prima piesă de dragoste, după decesul lui Gabriel Cotabiță.

De-a lungul timpului, trupa VH2 a avut parte de mai multe modificări în componență. În 2018, Gabriel Cotabiță a părăsit formația din motive personale. De atunci, Mihai Pocorschi a preluat rolul de solist vocal principal.

Ulterior, în 2003, Doru Todoruț, fost membru al trupei DeepCentral, s-a alăturat trupei VH2. Acum, noua formă este următoarea: Mihai Pocorschi, Vladimir Pocorschi, Gabi Golescu, Victor Vrabete și Doru Todoruț, ca lead singer.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, în data de 23 noiembrie 2024. În ultima perioadă, sănătatea sa a fost cam șubredă. În anul 2015, regretatul artist a suferit un stop cardio-respirator, la o sală de sport. De atunci a purtat un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace.

Ulterior, în 2021, a ajuns la spital din cauza infectării cu coronavirus. Problemele de sănătate nu i-au dat pace nici după aceea. Cântărețul ajunsese iar în atenția medicilor și cu puțin timp înainte să moară.

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, mărturisea regretatul artist, în emisiunea lui Măruță, în urmă cu 3 ani.