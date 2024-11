Cine este soția lui Gabriel Cotabiță. Ce diferență colosală de vârstă era între ei: „Aş vrea să o văd mamă, dar...”

Pierderea lui Gabriel Cotabiță la vârsta de 69 de ani a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și i-au admirat talentul. Alături de artist, până în ultimele clipe, a fost soția sa, Alina Gabriela Munteanu, cu care avea o poveste de dragoste minunată, în ciuda diferenței colosale de vârstă dintre ei.

Gabriel Cotabiță și Alina s-au cunoscut în 2010, când ea, simplă admiratoare, i-a trimis un mesaj pe Facebook după un concert.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit… Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert.

Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat `La mulţi ani!`. Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul `Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător`. Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film… au trecut ani de zile”, spunea în urmă cu ceva timp Alina, pentru OK! Magazine.