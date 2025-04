Este însărcinată la 48 de ani! Vedeta din România a făcut anunțul: „Sper să pot să duc sarcina până la capăt”

Bucurie mare pentru o vedetă din România! Ea și soțul ei așteaptă un copil. La cei 48 de ani ai săi, se declară o femeie fericită și speră să poată duce sarcina până la capăt. Aceasta mai are acasă un băiețel.

Ioana Tufaru, căci despre ea este vorba, a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară. Fiica Andei Călugăreanu face tot posibilul să ducă un trai decent împreună cu familia ei. Soțul ei, Ionuț, îi este alături și o susține de fiecare dată. Acum, cei doi sunt în culmea fericirii, după ce au aflat că vor mai avea un copil. Vedeta a vorbit deschis despre sarcină în cadrul unui interviu.

Ioana Tufaru și soțul ei, Ionuț, au un băiețel pe nume, Luca. Cei trei duc un trai modest și fericit, iar acum au primit și o veste neașteptată. Recent, fiica Andei Călugăreanu și partenerul său de viață au aflat că vor deveni părinți din nou.

Ioana Tufaru a fost cea care a făcut anunțul în cadrul unui interviu. Aceasta a mărturisit că nu știe dacă este pregătită pentru încă un copil, dar speră să poată duce sarcina la bun sfârșit. Fiica Andei Călugăreanu are temeri din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate cu care se confruntă.

„Luca îmi mai spune câteodată că vrea și el un frățior sau o surioară, au fost și lucrurile așa cum au fost, dar uite că se pare că s-a întâmplat minunea. A trimis-o Dumnezeu. Sunt însărcinată! Prima dată am crezut, ținând cont de vârstă că eu fac 48 de ani în decembrie, că or fi ceva semne că se termină perioada lunară. Nu a fost așa. M-am dus la doctor și el era vag. Cel mai sfânt pe lumea asta e testul, care a confirmat două liniuțe. Dacă Dumnezeu așa a vrut. Eu sincer nu prea aș fi pregătită pentru încă unul, că eu de abia îi fac față lui Luca.

Nu știu cum o să îi fac față unuia mic. Nu sunt pregătită psihic. După calculul meu, sunt însărcinată în două luni și jumătate, spre trei. După Paște mă duc la doctor. Nu am nicio treabă. Sper să fie ok totul până la capăt. Mi-e teamă și că nu pot să duc sarcina până la capăt, din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate, care știm bine că sunt. De când mi-am dat seama că sunt însărcinată, nu am mai luat nimic pentru dureri de spate, decât ce e voie.”, a declarat Ioana Tufaru la Wownews.