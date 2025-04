Mario Fresh rupe tăcerea despre viața lui amoroasă! Iubește sau nu altă fată?!

Încurcate mai sunt căile iubirii! Mario Fresh continuă să își țină fanii în priză. De la despărțirea de Alexia Eram, artistul nu a mai vorbit despre viața lui sentimentală. S-a afișat cu Nadd Hu, iar după ceva timp a spus că, de fapt, influencerița este iubita prietenului ei. Recent, a apărut în tandrețuri alături de o altă domnișoară, fără prea multe explicații. Ei bine, acum vorbit deschis despre viața lui amoroasă.

Recent, Mario Fresh a publicat un videoclip în care apare într-un cadru intim alături de o tânără despre care nu se știu încă prea multe detalii. Ținând cont de controversa cu Nadd Hu, fanii s-au întrebat dacă domnișoara este noua lui iubită sau o altă schemă de marketing.

Recent, Mario Fresh a fost invitat în cadrul unui podcat, unde a vorbit deschis despre mai multe aspecte ale vieții sale. Printre altele, artistul a decis să spună adevărul și în ceea ce privește partea amoroasă.

De când s-a despărțit de Alexia Eram, a fost constant în centrul atenției și a apărut alături de mai multe domnișoare. Totuși, cântărețul a dezvăluit că este singur momentan și va vorbi despre o relație atunci când va fi cazul.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic”, a spus Mario Fresh în podcast-ul Cu tata la interviu, moderat de Virgil Ianţu.