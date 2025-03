Mario Fresh, dezvăluiri dureroase despre despărțirea de Alexia Eram. A spus TOT în timpul unui concert: ”Asta a fost!”

Au trecut câteva luni bune de când Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit. După 8 ani de relație, relație cu numeroase certuri și împăcări, cei doi au decis să își dea mâna și să meargă pe drumuri separate. Recent, artistul a vorbit despre capitolul încheiat cu fiica Andreei Esca.

La finalul anului 2024, Mario Fresh și Alexia Eram își anunțau despărțirea după 8 ani de relație. Destul de discret și fără a dezvălui motivele care au dus la destrămare, artistul a fost cel care a transmis public un mesaj în care a confirmat ruptura. De-a lungul anilor, cei doi au trecut prin nenumărate certuri și împăcări, însă, de data aceasta, separarea este definitivă.

Te-ar putea interesa: Mario Fresh s-a combinat cu…vecina! Cum arată, de fapt, noua iubită și ce i-a făcut ”fostului”! A bătut la ușa artistului după 4 zile

”Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment. Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia.

Vestea despărțirii lor a venit ca un trăsnet peste cei care i-au cunoscut și îndrăgit. Atât Mario Fresh, cât și Alexia Eram au reușit să se detașeze de situație și au încercat să se concentreze cât mai mult pe carierele lor. Recent, într-un puseu de sinceritate, artistul a deschis subiectul despre una dintre cele mai dificile etape din viața sa.

În timpul unui concert, fostul iubit al fiicei Andreei Esca le-a mărturisit spectatorilor cât de grea a fost perioada în care a rămas singur, fără Alexia Eram, dar și cum și-a transformat durerea în artă, creând patru albume muzicale, piese pe care le-a scris din suferință.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit.

Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în timpul unei concert.