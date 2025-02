Doru Todoruț, dezvăluiri despre legătura cu regretatul Gabriel Cotabiță: momentul unic și emoționant! ”Lucrurile au devenit mult mai personale!” Ce se întâmplă cu fiicele lui și relația cu fosta soție

Doru Todoruț, fost membru DeepCentral, s-a alăturat, în 2023 , trupei VH2, înființată de Gabriel Cotabiță și Mihai Pocorschi în urmă cu mai bine de două decenii. Luna trecută, artiștii au lansat melodia despre iubire „Mai stai o zi”, prima piesă de la moartea lui Gabriel Cotabiță. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Doru Todoruț a făcut dezvăluiri despre legătura cu regretatul artist, care rămâne unic în amintirea tuturor, ne-a povestit cum se descurcă în postura de tată de fete în prag de adolescență, dar și cum a gestionat relația cu fosta soție astfel încât copilele să aibă ambii părinți aproape.

Doru Todoruț și Mihai Pocorschi sunt vocile VH2, trupă care până în 2018, l-a avut alături și pe Cotabiță, care atunci s-a retras din motive personale. Prezent la petrecerea aniversară a unui salon de frumusețe, artistul ne-a vorbit despre relația cu cele 3 fiice, care au ureche muzicală și care ar putea să-i calce pe urme.

Doru Todoruț: “E o postură onorantă, n-o să încerc să-l imit pe Gabriel Cotabiță, rămâne unic în sufletul nostru”

CANCAN.RO: Ce pregătești alături de VH2 în luna iubirii?

Doru Todoruț: Mare bucurie, încântare și mare onoare să lansăm un nou single VH2 după mulți ani în care Gabriel Cotabiță, Dumnezeu să-l ierte, a făcut lucruri extraordinare alături de Mihai Pocorschi compunând, cântând și evident de toată trupa, iată că 2025 a adus această bucurie a unui nou single care e foarte bine primit și la radio și pe youtube. Am văzut foarte multe vizualizări, aprecieri, comentarii, ceea ce ne bucură. Mulțumim tuturor și așa cum spunea și Mihai într-un interviu la radio, pregătim și un al doilea single în martie cu ocazia tuturor sărbătoritelor.

CANCAN.RO: Ce poti să ne spui despre colaborarea cu VH2 și despre prietenia care te-a legat de regretatul Gabriel Cotabiță, care a fost vocea VH2, acum continui acest proiect.

Doru Todoruț: E o postură onorantă, n-o să încerc să-l imit pe Gabriel, pentru că n-am cum și el rămâne unic în sufletul nostru, al tuturor. Ceea ce fac eu este să mă exprim cât mai personal și mai sincer și în felul meu pe scenă alături de VH2. Îmi aduc aminte de evenimentul de la Sala Palatului, unde am fost din nou onorat să cânt o melodie pentru el, alături de el, el fiind în lojă.

Și atunci am întâlnit și fetele lui și m-am simțit mult mai în interiorul vieții lui personale, pentru că una e să te cunoști, să te saluți, să vezi pe scenă sau lângă scenă, mai povestești, zici o glumă, un cotidian și cam asta e. Însă atunci lucrurile au devenit mult mai personale și chiar ne-am mai sunat, am mai vorbit în limita posibilităților lui.

Doru Todoruț: “Toate trei au ureche muzicală, ritm, au tot ce le trebuie să cânte”

CANCAN.RO: Dincolo de muzică, de scenă, de postura de artist, ești un tată dedicat celor trei fete care acum sunt adolescente. Cum este viața cu ele?

Doru Todoruț: Este un pic mai bine decât haosul pe care mi l-am imaginat eu acum câțiva ani că va urma. Surprinzător este mai bine. Rebeca, care este mai mare, este în clasa a VIII-a, acum urmează capacitatea și suntem acolo determinați. Fac și eu pe profesorul de matematică sau de limba română, unde e nevoie, când e nevoie și unde mă descurc, pentru că trec anii și mai uiți.

Cele mici sunt în clasa a V-a și la ele e un pic mai relaxat cu școala, însă au început să fie mai emancipate. S-au tuns. Una dintre gemene s-a tuns de curând într-un stil mai anime. Sunt mari fane Melanie Martinez. Am fost anul trecut cu ele la concert în Milano, pentru că acolo am reușit să ajungem, deci a fost interesant chiar și pentru mine din postura de spectator la un la un artist pe care nu-l ascult frecvent. Dar m-au pregătit fetele, m-au băgat în sesiuni de ascultare, de audiții, uite, ăsta e primul album, ăsta e al doilea album, ăsta e al treilea trebuie să știi, trebuie să cânți cu noi. Și ce a fost foarte frumos a fost atmosfera de acolo. Fetele mele oricum știau toate piesele, s-a umplut sala din Milano de oameni care știau toate versurile. Nu mi-a venit să cred. Uau, ce înseamnă!

CANCAN.RO: Este vreuna tentată de muzică? Au afinități pe partea asta? îți moștenesc talentul?

Doru Todoruț: Toate trei au ureche muzicală, ritm, au tot ce le trebuie să cânte. Cea mare e un pic mai timidă și s-a dus în zona de grafică, design. Acolo se exprimă ea cel mai bine. Cele mici nu vor să cânte, dar cântă încontinuu pe acasă, pe unde găsesc cântă, se distrează. Însă cu scena nu sunt pe aceeași frecvență.

Doru Todoruț: “Sunt recunoscător mamei fetelor că se ocupă ok de ele”

CANCAN.RO: Acum multă vreme ai trecut printr-un divorț. Cum ai reușit să gestionezi lucrurile astfel încât fetele să vă aibă alături și pe tine și pe fosta soție?

Doru Todoruț: Păi aici e vorba și de un consens al părinților și de modul în care gestionează după o perioadă mai lungă sau mai puțin lungă, tot procesul tensionat, de suferință, de refacere, de reechilibrare. Este foarte important ce se întâmplă după aceea, să vezi cât mai clar că numitorul comun constă în copii și trebuie să fim părinți cât mai buni și să încercăm să fim într-un consens în ceea ce privește educația și creșterea lor. Nu se întâmplă asta tot timpul, la toate casele, fiecare vrea să își impună viziunea.

Pe de o parte, de obicei mamele care stau și duc greul, trebuie să recunosc, vor să se impună în felul lor de a vedea lucrurile. Bărbații poate uneori sunt mai autoritari sau depinde mai vizionari. Asta ține de fiecare cuplu. Eu sunt mulțumit și chiar sunt recunoscător mamei fetelor că se ocupă ok de ele. Se ocupă bine și suntem într-o perioadă chiar foarte bună.

CANCAN.RO: Reușești să le impui copilelor limite sau cum driblezi situația astfel încât să nu existe supărări?

Doru Todoruț: Este ca la matematică, fiecare cu suma elementelor sale. Și ca să putem conviețui trebuie să găsim care e mulțimea comună și acolo să ne concentrăm, pentru că altfel suntem diferiți. Fiecare avem viziuni, plăceri, momente, timp liber diferit și nu tot timpul ne suprapunem. Dar dacă vrei să te suprapui ca timp și ca intenții și ca stare cu cei din jurul tău, inclusiv copii, familie, prieteni etc, atunci cu siguranță vei găsi soluții să petreci. Asta spune multe despre prioritizare în viață, în momentul în care prioritizezi copiii, găsești timp și pentru ei și ei pentru tine. Acum limitele, mai apar disensiuni, mai apar mofturi, mai apar și la mine și la ele, dar după ce trec, important e să le analizăm un pic, să vedem de ce am vrut sau n-am vrut, de ce am spus sau n-am spus, ca apoi să existe o detașare și o detensionare.

