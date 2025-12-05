Acasă » Știri » Prezentatorul TV de la noi s-a topit pe picioare! Puțini îl mai recunosc pe Mihai Ghiță

Prezentatorul TV de la noi s-a topit pe picioare! Puțini îl mai recunosc pe Mihai Ghiță

De: Andrei Iovan 05/12/2025 | 12:35
Prezentatorul TV de la noi s-a topit pe picioare! Puțini îl mai recunosc pe Mihai Ghiță
Sezonul rece vine cu schimbări drastice pentru vedetele noastre. Da, e un “trend”, în ultima perioadă, mai ales printre celebritățile de la Hollywood, să fie silfide, trase prin inel (un inel minuscul, în unele cazuri). Iar acest “trend” a fost adoptat și de vedetele de la noi, printre care și prezentatorul de la Kanal D, Mihai Ghiță, care este de nerecunoscut. A reușit să slăbească drastic într-un timp destul de scurt, iar curiozitățile nu au încetat să apară. 

Mihai Ghiță a luat prin surprindere pe toată lumea după ce în ultima perioadă a apărut total transformat. A slăbit un număr considerabil de kilograme, iar imaginea lui de astăzi contrastează cu cea de la începutul carierei sale.

Mihai Ghiță s-a topit pe picioare. sursă – social media

La fotografiile postate pe rețelele de socializare, prezentatorul de la Kanal D a primit și reacții din partea urmăritorilor, care l-au felicitat pentru schimbarea mai mult decât vizibilă.

Mihai Ghiță, de nerecunoscut

Odată cu kilogramele topite, prezentatorul și-a schimbat și stilul vestimentar. Acum preferă outfit-urile mai lejere, fresh, cu un vibe mai tineresc, chiar și atunci când se află pe platourile de filmare. Obișnuit să fie el care care „descoase” vedetele, moderatorul a evitat să răspundă curiozităților. În schimb, le-a mulțumit celor care i-au făcut complimente.

Prezentatorul de la Kanal D, înainte de a slăbi. sursă – social media

Deocamdată, Mihai Ghiță nu a dezvăluit care este secretul din spatele noii imagini, cu toate că mulți sunt curioși cum a reușit performanța de a se transforma total, într-o perioadă relativ scurtă de timp. Cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare i-au adresat, în comentarii, întrebări legate de modul în care a slăbit. Întrebări care, deocamdată, au rămas fără răspuns. Poate fi o dietă minune sau schimbarea radicală a stilului de viață, cert este că moderatorul și-a dorit să se reinventeze, și i-a ieșit de minune. Poate, în viitorul apropiat, vom afla și cum a reușit să își dea acest „reset”, care a uimit pe toată lumea.

