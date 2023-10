Secretul personal al lui Mihai Ghiță, de la Kanal D, a ieșit la suprafață. Ce s-a întâmplat cu vedeta la doar 15 ani

Povestea de viață a lui Mihai Ghiță este de-a dreptul fascinantă. Pentru mulți cei care au reușit să vadă dincolo de ecranul televizorului nu mai este un secret faptul că prezentatorul de la Kanal D este o apariție discretă și modestă, apariție ce ascunde un trecut tulburător.

Sunt puține momentele în care vorbește despre viața lui personală, de cele mai multe ori el este cel care ”descoase” vedetele. Acum a venit și rândul lui să-și prezinte povestea. În cadrul unui interviu, Mihai Ghiță și-a adus aminte de copilărie și de momentele mai puțin fericite din timpul adolescenței.

Mihai Ghiță, moderatorul de la Kanal D: ”Nu am avut oameni care să mă salveze”

Emisiunea care l-a făcut renumit prezintă România așa cum este ea, cu neajunsuri, oameni defavorizați, dar și părțile bune, cele mai puțin văzute. Până să ajungă să facă ceea ce iubește, puțini sunt cei care știu că Mihai Ghiță a început să muncească de la 15 ani, a pornit de jos și a fost nevoit să facă față tuturor provocărilor fără a avea un sprijin moral sau financiar. Dacă la 15 ani a considerat că viața îl pune la încercare, Mihai Ghiță este sigur că toate momentele dificile l-au format ca om, altfel nu ar fi ajuns unde este acum.

”Acum nu le mai consider momente grele, le consider opriri, poticniri, dar au fost momente-cheie din care eu am învățat. Acele momente m-au definit pe mine, m-au învățat ce înseamnă empatia, ce înseamnă să nu ai nimic și să fii nevoit să te descurci singur, m-au transformat în ceea ce sunt azi. Consider, cu toată ființa mea, că dacă nu treceam prin cumpenele alea nu eram cine sunt astăzi. Le mulțumesc, cumva, tuturor situațiilor prin care am trecut, pentru că m-au definit ca om.

Dacă cineva îmi spunea la 15 ani că va fi și bine, m-ar fi ajutat. Dacă aș avea acum o oglindă a timpului, i-aș spune copilului de atunci că o să fie bine, că nu va fi mereu greu. Oamenilor cărora le este greu asta le lipsește – speranța. Și nouă ne lipsesc oamenii care să ne dea speranța. De multe ori nu avem nevoie de bani sau de oameni care să ne scoată din situațiile în care ne aflăm, ci avem nevoie de oameni care să ne ghideze. Eu nu am avut oameni care să mă „salveze”, ci oameni care m-au ghidat în momente-cheie din viața mea. Nu aș putea să definesc o situație în care mi-a fost cel mai greu…”, a spus Mihai Ghiță pentru Viva.ro

Bunicii moderatorului de la Kanal D sunt cei cărora le datorează enorm. Ei au fost persoanele care l-au crescut și care au crezut într-un viitor mai bun pentru nepotul lor. Deși o mai are alături doar pe bunica lui, Mihai Ghiță face tot posibilul să țină legătura cu ea, chiar dacă fizic nu îi este aproape de câte ori și-ar dori.

”Din păcate, nu atât de des pe cât mi-aș dori să o văd. Glumesc deseori cu ea la telefon, pentru că a început să vină ea mai des la mine decât mă duc eu la ea. Am început să fac din ce în ce mai multe lucruri, și asta înseamnă sacrificiu, să dai un pic de la tine. Nu le poți face pe toate în viață și am învățat acest lucru, să dozez, și că trebuie să și dau, pentru că nu le poți avea pe toate. Nu pot sta cu ea tot timpul, așa cum mi-aș dori, sunt kilometri întregi de parcurs, ea locuiește în Teleorman. Din fericire pentru mine, eu știu că, dacă nu ajung eu la bunica, există întotdeauna cineva care are grijă de ea. Iar bunica mea, care face 87 de ani, este un om total independent, care ne poartă nouă de grijă, și nu noi ei. Este foarte important acest lucru. Ea ne sună seara pe noi, se îngrijorează dacă nu mâncăm.”, a mai spus Mihai Ghiță.