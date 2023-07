A distrus-o pe Ilinca Vandici! Cancerul a lăsat-o pe vedeta Kanal D fără una dintre cele mai importante persoane din viața ei: „A murit lângă mine. M-a așteptat”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi din țară, care se bucură de un succes imens după o lungă carieră în televiziune. Viața ei nu a fost mereu roz, iar eșecurile în dragoste au fost la ordinea zilei. Chiar de curând, CANCAN.RO anunța separarea moderatoarei de soțul ei, Andrei Neacșu. Nu este pentru prima dată când vedeta trece prin momente cumplite. Acum ceva timp, a pierdut o persoană importantă din cauza unei boli crunte.

Ilinca Vandici nu a avut parte de o viață perfectă, dar a reușit să treacă peste orice greutate care s-a abătut asupra sa. Nu s-a lăsat doborâtă de eșecurile în dragoste și nici de tragediile din familia ei. Acum ceva vreme, prezentatoarea de la Kanal D mărturisea clipele dureroase prin care a trecut după moartea tatălui său. Bărbatul a dus o luptă cruntă, timp de cinci ani, cu o boală nemiloasă: cancerul. În ciuda eforturilor medicilor, el nu a supraviețuit.

Vedeta TV a fost prezentă lângă părintele ei, când acesta și-a dat ultima suflare pe patul de spital. Atunci a fost momentul când Ilinca a realizat că nu mai are pe nimeni. A suferit un șoc puternic și abia a reușit să treacă peste această pierdere.

”Când l-am pierdut pe tata mi-am dat seama că eu nu mai am pe nimeni! Eu aveam nevoie de un bărbat care să-l înlocuiască pe el. El a dus pe picioare cinci ani cancerul. Nu m-am gândit niciodată la momentul că se va termina. I-am făcut rost de un tratament din SUA, chiar credeam că își revine. Eram la București, m-a sunat mama și mi-a zis că nu se simte bine. Am mers la el spital, era agitat.

Îi era rău de trei zile și îl aduseseră la spital la Oradea. Am rămas singură cu el, s-a întors pe o parte și a murit. Mi-am dat seama după trei minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip. Am fost în șoc câteva zile. Abia după două luni am realizat că a murit. Am senzația că m-a așteptat, a vrut să fiu lângă el. Tata și-a dorit mult un băiat. După ce m-a născut mama, el a băut trei zile și trei nopți de supărare că nu are băiat. Mereu am crezut că pe sora mea o iubea mai mult”, dezvăluia Ilinca Vandici, în podcastul lui Mihai Ghiță.

Ilinca Vandici, mărturisiri dureroase despre relația cu mama ei

Prezentatoarea TV nu a avut o relație apropiată nici cu mama ei. Ilinca Vandici povestea că femeia a avut mereu ceva de comentat la adresa relațiilor sale amoroase, pentru că-n opinia ei, vedeta trebuia să aibă doar un bărbat, nicidecum mai mulți. Totuși, ea recunoaște că mama sa i-a dat o mână de ajutor atunci când l-a adus pe lume pe micuțul Zian. Chiar și așa, Ilinca a rămas marcată de vorbele mamei și nu le poate uita vreodată.

„Mama a avut de comentat mereu, după ea trebuia să am un singur bărbat toată viața. Mi-a zis că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică pentru că am avut mai mulți iubiți. Sunt supărată pe ea pentru lucrurile pe care nu mi le-a dat, pentru greșelile pe care amândouă le-am făcut. M-a ajutat însă mult cu fiul meu, Zian. S-a mutat la mine când eu eram în depresie. Am simțit un gol imens în mine atunci când l-au scos pe Zian. Am simțit că viața mea nu va mai fi despre mine. În pandemie am clacat. De atunci sunt în terapie”, mai spunea vedeta de televiziune.

Clipele grele nu s-au sfârșit pentru Ilinca Vandici. CANCAN.RO anunța, de curând, separarea de Andrei Neacșu, tatăl copilului ei, dar și faptul că bărbatul este, deja, într-o altă relație (VEZI AICI IMAGINILE). În cele din urmă, moderatoarea de la „Bravo, ai stil” a confirmat divorțul.