Prima reacție a Ilincăi Vandici după ce Cancan.ro l-a prins pe soț cu amanta: “În fiecare seară ne culcăm…”

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au anunțat divorțul în urmă cu doar câteva săptămâni. După 7 ani de mariaj, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă vor rămâne în continuare doi părinți responsabili și uniți de dragul fiului lor. După ce în urmă cu o zi CANCAN.RO l-a prins pe soțul ei cu amanta, prezentatoare TV a oferit prima reacție.

Ilinca Vandici continuă să fie o mamă responsabilă și grijulie. Deși Andrei Neacșu a decis să evadeze în brațele unei brunete, în acest weekend (Vezi AICI imagini), prezentatoarea TV nu se dezice de atribuțiile ei și și-a dedicat întreaga duminică fiului ei, însă, așa cum cel mai probabil era de așteptat, în mare discreție, Ilinca s-a lăsat ”descoperită”, pentru câteva momente, în fața internauților.

Referitor la posibila infidelitate a soțului ei, Ilinca Vandici a lăsat misterul sa planeze, nu a oferit nicio declarație oficială, însă postările din mediul online par să lase loc de interpretări. Astfel, în urmă cu puțin timp, prezentatoarea TV a publicat un mesaj pe Instagram, mesaj ce vine la nici 24 de ore de când CANCAN.RO l-a surprins pe încă soțul ei în compania unei brunete, pe o plajă din Mamaia. Deși au încercat să fie cât mai rezervați și, cel mai probabil, să mimeze o relație de prietenie, se pare că Andrei Neacșu nu a putut sta departe de frumoasa brunetă. S-au privit cu patos, iar la un moment dat chiar s-au sărutat.

În tot acest timp, Ilinca Vandici a lăsat viața să-și urmeze cursul firesc, însă asta nu înseamnă că nu avut timp de răgaz. A reflectat și se pare că a ajuns la anumite concluzii, concluzii ce par să fie catalogate drept lecții importante de viață: ”3 lecții importante: ”Odată, toți sătenii au decis să se roage pentru ploaie. În ziua în care s-au adunat toți pentru rugăciune, doar un băiat a venit cu umbrela” – asta este credința/ ”Atunci când un bebeluș este ridicat în aer, el râde pentru că știe că tatăl lui îl va prinde” – asta este încrederea / ”În fiecare seară ne culcăm, nu avem siguranța că ne vom mai trezi de dimineața, dar totuși ne setăm alarma” – asta este speranța”, este mesajul Ilincăi postat pe Instagram.

Ilinca Vandici: ”Am încercat să ne salvăm relația”

În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Ilinca Vandici a fost cea care a confirmat separarea de soțul ei, în urmă cu aproximativ câteva săptămâni. Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au cunoscut în 2016, iar un an mai târziu au devenit părinții lui Zian. Deși păreau că au atins fericirea supremă, se pare că povestea de iubire dintre cei doi a durat doar 6 ani: ”Într-adevăr, trecem printr-o perioadă dificilă, nimeni nu este pregătit pentru așa ceva. Am încercat îndelung să ne salvam relația, de ceva timp am ales să locuim separat”.