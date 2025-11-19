A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la tăcere de Kanal D

Deea Maxer a dispărut din lumina reflectoarelor la scurt timp după ce s-a întors de la Tempting Fortune România, cu un premiu de aproximativ 24.000 de euro. Artista a fost „redusă la tăcere” printr-un contract ce i-ar putea aduce amenzi usturătoare, dacă nu respectă toate clauzele. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Deea Maxer și-a depășit limitele și a reușit să rămână până la final, alături de alți șase concurenți, în jungla dominicană. Astfel că, ea s-a întors acasă de la Tempting Fortune România cu un premiu de aproximativ 24.000 de euro. Bani insuficienți însă pentru a investi în vreo proprietate, așa cum mărturisea că-și dorește să facă dacă va intra în posesia premiului, înainte de a pleca la emisiunea-concurs ce a fost transmisă de Kanal D.

Deea Maxer, „redusă la tăcere”

Mai mult însă, Deea ar putea plăti cel puțin dublu decât a câștigat, în cazul în care nu va respecta toate clauzele din contractul încheiat cu Kanal D. Contract semnat pe un an, ce se termină abia în vara anului viitor, chiar dacă fosta soție a lui Dinu Maxer nu va mai avea nicio altă apariție TV la postul menționat. Astfel că, aceasta nu are voie să dea niciun fel de informații, fără acord, despre viața sa publică sau privată, în toată această perioadă.

Recent, artista a făcut public, pe pagina sa de socializare, faptul că are o nouă relație. Tânărul care o face fericită în prezent este psihoterapeut. Acesta se numește Constantin Cataramă. Și are tot doi copii, mai precis două fete. Deea și noul său partener se află într-o escapadă romantică la Viena. După divorțul de Dinu Maxer, Deea părea că și-a refăcut viața. Relația sa cu Robert Drilea, bărbatul pe care-l prezentase și copiilor săi, s-a terminat însă cu o despărțire, la care nici măcar apropiații nu se așteptau.

Cu ce se ocupă în prezent

În prezent, Deea Maxer se ocupă cu afacerile imobiliare, după cum însăși ne mărturisea. Mai mult, aceasta are un sediu de lucru și în Dubai, acolo unde intenționează să-și cumpere o proprietate. De asemenea, ea are în plan și să-și ia un alt apartament în București. Doar pentru a nu mai locui în același bloc cu fostul soț, care s-a căsătorit în această vară!

Artista nu a renunțat însă nici la muzică, prima sa dragoste. Aceasta nu mai este însă prioritatea ei principală. Merge la spectacole, și ca artistă și cu program de dans. Dar a devenit extrem de selectivă în alegerea joburilor sale.

