Prezentatorul Kanal D, Mihai Ghiță, nu s-a mai ascuns și a recunoscut: „La început, nu știam să fac mai nimic”

De mulți ani, Mihai Ghiță face parte din echipa Kanal D. El este șeful știrilor de la respectivul trust de televiziune, dar și prezentatorul a două emisiuni. Acum, experiența sa este una vastă, iar competențele profesionale vorbesc de la sine. Însă, Mihai Ghiță a început de jos parcursul său în media românească și nu îi este rușine să recunoască faptul că la începutul carierei nu știa mai nimic despre acest domeniu. Cum a reușit să evolueze?

La cei 38 de ani, Mihai Ghiță este unul dintre oamenii importanți de televiziune. Cu o experiență vastă în spate, el a reușit să facă pași importanți în carieră și este acum stăpân pe sine și pe munca sa. Însă, la începuturi, vedeta a avut mult de muncă, a evoluat pas cu pas și a reușit să își construiască un drum solid în televiziune. Cum a început totul?

(CITEȘTE ȘI: ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE BRIGITTE PASTRAMĂ A FĂCUT ÎNCHISOARE? PE CINE DĂ VINA ACUM. „A PLECAT ȘI M-A BĂGAT LA PUȘCĂRIE”)

„La început, nu știam să fac nimic”

Visul cu care Mihai Ghiță și-a început cariera a fost acela de a ajunge un mare jurnalist, iar pentru asta a muncit constant, în fiecare zi. El și-a început activitatea în media lucrând în radio, ca realizator şi prezentator la Radio Contact, Radio Semnal şi MixFM. Mai apoi, în anul 2006 a făcut saltul către televiziune și devenea reporter la Realitatea TV. Ulterior, în anul 2008, Mihai Ghiță s-a alăturat echipei Kanal D, unde activează și în prezent. Acum acesta este șeful știrilor, dar și prezentatorul a două emisiuni: Asta-i România și În Oglindă.

În prezent, este un profesionist și știe să gestioneze echipe întregi de oameni, dar la începutul carierei Mihai Ghiță nu știa prea multe. Însă a fost mânat de dorința de a evolua și chiar dacă uneori i-a fost greu, nu a renunțat niciodată și a mers mereu înainte, fiind sigur că în cele din urmă o să ajungă acolo unde visa.

„La momentul când am intrat în TV nu ştiam să fac mai nimic. A fost un proces de învăţare permanent, mă bucur că nu am abandonat când simţeam că îmi este greu. Eram ghidat de visul de a scrie, de a deveni jurnalist. Am avut de învăţat de la foarte mulţi oameni şi am cui să mulţumesc”, a declarat Mihai Ghiță, potrivit paginademedia.ro.

(VEZI ȘI: A DISTRUS-O PE ILINCA VANDICI! CANCERUL A LĂSAT-O PE VEDETA KANAL D FĂRĂ UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE PERSOANE DIN VIAȚA EI: „A MURIT LÂNGĂ MINE. M-A AȘTEPTAT”)

„Este o responsabilitate foarte mare”

Așa cum spuneam, pe lângă cele două emisiuni pe care le prezintă, Mihai Ghiță este și șeful știrilor de la Kanal D, iar această funcție vine cu o responsabilitate mare. În privința buletinelor de știri, jurnalistul și-a pus amprenta și încercă să aducă în fața românilor pe lângă multitudinea de subiecte tragice și unele mai pozitive, care să aibă un impact bun și curat asupra telespectatorilor.

„Este o responsabilitate foarte mare şi onorantă în acelaşi timp. Oferim cele mai relevante informaţii milioanelor de oameni. De-a lungul timpului, am încercat să venim cu altceva, cu alt tip de poziţionare, căutăm ştirile din spatele ştirilor, descoperim anumite perspective noi şi, dincolo de temele mari ale zilei, căutăm să venim cu ceva în plus, să arătăm şi faţa pozitivă a lucrurilor.

Sunt fericit că oamenii au început să accepte şi altfel de ştiri. Oamenii primesc mesaje negative de peste tot şi noi încercam să le aducem şi speranţă; asta facem şi la Asta-i România!, prin reportajele reporterilor noştri.

Revenind la una dintre marile provocari ale managerului, aceea este să păstrez o pondere, un echilibru în privinţa ştirilor difuzate, şi, de asemenea, să am o echipă foarte motivată şi conştientă de rolul nostru în a informa corect, echidistant, onest. În plus, ca pentru orice altă producţie de TV, rezultatele vin în fiecare zi. Dacă nu le place oamenilor ce faci, vezi a doua zi la prima oră”, a mai spus Mihai Ghiță.