Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat

Cel mai intens scandal din lumea mondenă, disputat între senatoarea Valentina Aldea, de 38 de ani, şi Oana Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, continuă să atragă atenția publicului, odată cu apariția unor informații suplimentare.

Oana Ungureanu a povestit cum a aflat despre relația sentimentală dintre senatoarea Valentina Aldea și soțul ei, dar și cum a încercat să o confrunte.

Valentina Aldea, faţă în faţă cu Oana Ungureanu

Recent, cele două femei au fost implicate într-o altercație într-un complex rezidențial. Valentina Aldea a acuzat-o pe Oana Ungureanu că ar fi agresat-o fizic și că i-ar fi vandalizat autoturismul.

În replică, Oana Ungureanu susține că senatoarea ar fi implicată într-o relație amoroasă cu soțul ei, ceea ce ar fi declanșat conflictul.

Potrivit mărturiilor Oanei Ungureanu, tensiunile dintre cele două nu sunt de dată recentă. Aceasta încercat să ia legătura cu Valentina Aldea încă din momentul în care a aflat că soțul său ar fi implicat într-o relație cu aceasta. În acea perioadă, bărbatul i-ar fi oferit cadou o mașină de lux, gest care a atras atenția și a alimentat suspiciunile.

Scandalul a pornit de la bolidul cadou primit de senatoare

Decizia Oanei Ungureanu a fost să meargă direct la salonul unde se afla Valentina Aldea, cu intenția de a discuta față în față. Oana a precizat că scopul vizitei nu a fost unul conflictual, ci dorința de a purta un dialog civilizat și, totodată, de a recupera autoturismul pe care soțul său îl dăruise senatoarei.

În cadrul întâlnirii, Valentina Aldea ar fi recunoscut legătura sentimentală, văzând că Oana Ungureanu deținea deja informații clare despre relația cu soțul ei. Astfel, senatoarea nu ar fi încercat să nege acuzațiile.

„După ce am aflat de ea, nu am căutat-o imediat. Abia după ce i-a făcut cadou primul Mercedes, m-am dus la ea la salon să o văd, dar în primul rând să recuperez mașina. Și am discutat cu ea absolut civilizat. A recunoscut tot. A văzut că știam și nu a încercat să nege nimic”, a declarat Oana Ungureanu.

