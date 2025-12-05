Acasă » Știri » Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat

Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat

De: David Ioan 05/12/2025 | 12:43
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat
Ce i-a zis senatoarea Valentina Aldea rivalei Oana Ungureanu. Foto: Facebook, Captură YouTube
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cel mai intens scandal din lumea mondenă, disputat între senatoarea Valentina Aldea, de 38 de ani, şi Oana Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, continuă să atragă atenția publicului, odată cu apariția unor informații suplimentare.

Oana Ungureanu a povestit cum a aflat despre relația sentimentală dintre senatoarea Valentina Aldea și soțul ei, dar și cum a încercat să o confrunte.

Valentina Aldea, faţă în faţă cu Oana Ungureanu

Recent, cele două femei au fost implicate într-o altercație într-un complex rezidențial. Valentina Aldea a acuzat-o pe Oana Ungureanu că ar fi agresat-o fizic și că i-ar fi vandalizat autoturismul.

În replică, Oana Ungureanu susține că senatoarea ar fi implicată într-o relație amoroasă cu soțul ei, ceea ce ar fi declanșat conflictul.

Potrivit mărturiilor Oanei Ungureanu, tensiunile dintre cele două nu sunt de dată recentă. Aceasta încercat să ia legătura cu Valentina Aldea încă din momentul în care a aflat că soțul său ar fi implicat într-o relație cu aceasta. În acea perioadă, bărbatul i-ar fi oferit cadou o mașină de lux, gest care a atras atenția și a alimentat suspiciunile.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Valentina Aldea, senatoarea POT. Foto: Facebook

Scandalul a pornit de la bolidul cadou primit de senatoare

Decizia Oanei Ungureanu a fost să meargă direct la salonul unde se afla Valentina Aldea, cu intenția de a discuta față în față. Oana a precizat că scopul vizitei nu a fost unul conflictual, ci dorința de a purta un dialog civilizat și, totodată, de a recupera autoturismul pe care soțul său îl dăruise senatoarei.

În cadrul întâlnirii, Valentina Aldea ar fi recunoscut legătura sentimentală, văzând că Oana Ungureanu deținea deja informații clare despre relația cu soțul ei. Astfel, senatoarea nu ar fi încercat să nege acuzațiile.

„După ce am aflat de ea, nu am căutat-o imediat. Abia după ce i-a făcut cadou primul Mercedes, m-am dus la ea la salon să o văd, dar în primul rând să recuperez mașina. Și am discutat cu ea absolut civilizat. A recunoscut tot. A văzut că știam și nu a încercat să nege nimic”, a declarat Oana Ungureanu.

CITEŞTE ŞI: O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT

Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală

Tags:
Iți recomandăm
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Știri
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Știri
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea
Digi 24
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit...
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familia și aproapiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Familia și aproapiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care ...
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care vine puternic din urmă
Prezentatorul TV de la noi s-a topit pe picioare! Puțini îl mai recunosc pe Mihai Ghiță
Prezentatorul TV de la noi s-a topit pe picioare! Puțini îl mai recunosc pe Mihai Ghiță
Vezi toate știrile
×