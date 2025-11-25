Acasă » Știri » O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT

De: Delina Filip 25/11/2025 | 12:56
Valentina Aldea a trăit, joi seara, scene care ar putea fi cu ușurință desprinse dintr-o telenovelă. Oana Ungureanu, soția furioasă, i-a vandalizat mașina și a atacat-o cu o rangă pe senatoarea POT. În urma agresiunii, femeia a fost reținută de organele de poliție. S-a prezentat în urmă cu puțin timp la controlul judiciar și nu s-a ferit să dea detalii despre stadiul anchetei. Joi va avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6 și este încrezătoare că se va face dreptate. Totodată, a depus și o plângere împotriva Valentinei Aldea la DNA. Iată ce a declarat soția înșelată de soț cu Valentina Aldea. 

Valentina Aldea a trăit, joi seara, scene care ar putea fi cu ușurință desprinse dintr-o telenovelă. Oana Ungureanu, soția furioasă, susține că a reacționat după ce ar fi fost provocată. Așa cum știți, Valentina Aldea a ieșit foarte șifonată după ce soția bărbatului cu care avea o relație a prins-o și s-a răzbunat pe ea!  În urma incidentului, Oana Ungureanu a fost reținută de poliție, iar acum declară că își dorește ca adevărul să iasă la lumină.

Oana Ungureanu, soția înșelată care a atacat-o pe senatoarea POT cu ranga, declarații după controlul judiciar

Oana Ungureanu a ieșit de la controlul judiciar în urmă cu puțin timp, acolo unde și-a asumat faptele. Femeia a dat detalii din anchetă.

„M-am prezentat la controlul judiciar, am semnat, se va întâmpla în fiecare săptămână. Lucrurile evoluează într-un ritm firesc. Joi seara a fost un șir de evenimente nefericite care au dus la această altercație fizică, nu și-a dorit nimeni așa ceva. Nu m-am dus cu scopul de a urmări pe cineva. Eu m-am dus acolo la o prietenă care stă acolo de foarte mulți ani, că s-a întâmplar asta nu și-a dorit nimeni așa ceva, dar asta o vor demonstra toate. Trebuie să avem răbdare. Joi voi avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6 pentru ordinul de restricție. Am depus deja la DNA o plângere împotriva acestei individe cu funcție și împotriva Secției 22, pentru toate nelegitimitățile ce s-au petrecut în acea noapte și în acea seară de la cap la coadă și așteptăm”, a spus ea pentru Gândul.

Soția înșelată susține că a fost jignită de senatoarea POT, iar de acolo lucrurile ar fi degenerat

„Eu nici nu știam că această doamnă va fi acolo, a fost chemată de soțul meu. Nu am avut dialog cu ea sub nicio formă.  S-a ajuns aici pentru că am fost jignită, am fost acuzată. Voi demonstra tot ce spun, doar că momentan nu pot să spun mai multe. Nu s-a ajuns aici din dorința mea de răzbunare. S-a ajuns aici pentru că m-am apărat.  Nu am avut intenția de a o ataca sau de a provoca un scandal, așa a fost să fie. A trebuit să mă adaptez situației, nu puteam să stau”, a spus ea pentru sursa citată anterior.

Aceea nu a fost singura întâlnire pe care a avut-o Oana Ungureanu cu Valentina Aldea, însă, în trecut, discuțiile nu a avut aceeași dinamică.

„Am avut înainte de joi o altă întâlnire față în față cu această femeie. Am avut un dialog absolut civilizat. Nu a atacat nimeni pe nimeni. Eu știu de trei ani de existența ei, puteam s-o atac în fiecare zi dacă eram o persoană agresivă și care își dorea răzbunare. Sub nicio formă nu mi-am dorit așa ceva. M-am gândit că cel puțin la vârsta soțului meu, lucrurile se pot rezolva prin comunicare și dialog, în niciun caz altfel. Că au dorit să se întâmple lucrurile așa, eu nu pot decât să mă adaptez, n-am altă variantă. Voi demonstra tot ce am spus, doar că este nevoie de răbdare”, a mai spus Oana Ungureanu pentru Gândul.

Sursa Video: Gândul.ro

Așa cum știți, Oana Ungureanu a susținut că soțul ei a propulsat-o pe senatoarea POT în carieră. Ba mai mult, soția înșelată a susținut că femeia ar avea de mai mulți ani o relație cu soțul ei.

„Vreau să îi amintesc acestei individe că nu funcția definește omul, ci omul dă valoarea funcției și o dă prin moralitate, integritate, prin îndeplinirea îndatoririlor, dar prin spiritul legii, nu prin abuz și în momentul în care alegi să faci abuz de funcție, demonstrezi că nu ai înțeles nimic, nici de ce ești în funcția aceea, nici ce îndatoriri ai.  Ceea ce s-a întâmplat joi seara va rămâne în mintea și în sufletul copilului meu și în al meu toată viața, dar asta este, unele lucruri nu putem să le alegem”, a spus ea.

Întrebată dacă a mai luat legătura cu soțul ei de la momentul incidentului, Oana Ungureanu a spus că nu a mai fost contactată de el, dar nici ea nu l-a căutat, chiar dacă, înainte de acest incident cei doi soți nu ar fi avut probleme în căsnicie.

„Cu soțul meu nu am mai vorbit, nu aș avea de ce. Nu m-a contactat, dar nici eu nu l-am mai contactat, nu știu ce aș putea să-i mai spun. Nu avusese loc o ruptură între noi, din contră, erau lucrurile absolut normale între noi. Știți cum este, miniciuna are picioare scurte”, a spus Oana Ungureanu.

Joi va avea loc o înfățișare la Judecătoria Sectorului 6, iar Oana Ungureanu vrea să meargă până în pânzele albe pentru a i se face dreptate. În plus, aceasta susține că trece prin momente extrem de dificile acum, dar vrea să fie puternică pentru fiul ei.

„Sunt foarte tristă, dezamăgită, nu pot să dorm, nu mănânc. Grija mea principală este copilul meu și este motivul principal pentru care merg mai departe. Ce s-a întâmplat joi seara are legătură în primul rând cu el. El este cel mai important pentru mine acum. Sper să pot să duc lupta asta mai departe, care nu e o luptă în sine, ci recăpătarea demnității și demonstrarea adevărului”, a mai spus ea.

×