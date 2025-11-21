Acasă » Exclusiv » Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare

Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare

De: Andrei Iovan 21/11/2025 | 20:32
Este, fără îndoială, subiectul momentului! De o parte o avem pe senatoarea POT, Valentina Aldea, în colțul opus, soția, care susține că a fost înșelată, Oana Ungureanu. După declarațiile femeii care a agresat-o pe senatoare, CANCAN.RO vă prezintă imagini, în exclusivitate, cu altercația dintre cele două, care a avut loc în parcare. Toate detaliile vor curge în rândurile de mai jos. 

Valentina Aldea a trăit, joi seara, scene care ar putea fi cu ușurință desprinse dintr-o telenovelă. Oana Ungureanu, soția furioasă, i-a vandalizat mașina și a atacat-o cu o rangă. Femeia a fost ulterior reținută de organele de poliție.

Primele imagini cu altercația celor două femei

Soția a susținut că senatoarea POT ar avea de ani buni o relație cu partenerul ei de viață, un afacerist. Ba mai mult decât atât, ea a spus că el a fost cel care a propulsat-o pe politiciană în cariera ei. Ca în orie poveste încurcată, detaliile au ieșit la suprafață pe rând, iar CANCAN.RO v-a dat toate informațiile, la cald.

Imagini șocante cu altercația dintre senatoarea Valentina Aldea și Oana Ungureanu

Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că la fața locului, în momentul în care cele două se răfuiau, era de față și copilul pe care femeia îl are cu afaceristul. Ba mai mult decât atât, aceleași surse spun că la fața locului ar exista și camere video, însă administratorul ar fi mână în mână cu ei. Aparent, povestea este mult mai încâlcită decât și-ar fi putut imagina unii.

Agresoarea, Oana Ungureanu, a făcut declarații în exclusivitate despre întreaga situație, chiar după incident.

S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă între mine și ea. Cu soțul a fost problema mai accentuată și în această seară a avut loc o altercație. Sunt soția soțului meu de 17 ani, căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 ani. Băiatul nostru are 17 ani, este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea, pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea. Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și, bineînțeles, că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea, că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine, ne-a declarat femeia.

CITEȘTE ȘI: Prima reacție a femeii care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu”

NU RATA: Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală!

