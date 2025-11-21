Acasă » Exclusiv » Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală!

Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală!

De: Keva Iosif 21/11/2025 | 14:52
Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală!
CANCAN.RO a intrat în posesia primelor imagini surprinse în parcarea unde s-a declanșat unul dintre cele mai explozive scandaluri ale toamnei! Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă chiar de soția unui afacerist cu care, potrivit surselor, ar exista tensiuni în plin proces de divorț.

Atacul fulgerător nu s-a oprit doar la lovituri: femeia, orbită de gelozie și furie, a vandalizat serios mașina parlamentarei – un Mercedes E-Class de peste 50.000 de euro. Pe imaginile obținute de CANCAN.RO se văd urmele clare ale „răzbunării”: zgârieturi adânci, lovituri și chiar bucăți de vopsea smulse de pe portiere.

Potrivit surselor noastre, totul a pornit în clipa în care soția furioasă a observat bolidul Valentinei Aldea parcat fix lângă mașina soțului ei (un Mercedes GL coupe AMG care valorează peste 100.000 de euro). Ar fi fost picătura care a umplut paharul, având în vedere că cei doi soți sunt în divorț, iar bărbatul locuiește separat.

Femeia ar fi cedat nervos, iar scena ce a urmat a semănat cu un episod de film: țipete, injurii, rangă fluturată amenințător și lovituri aplicate fără milă. Senatoarea ar fi încercat să se apere, însă furia agresoarei a dus la un scandal monstru, care a atras atenția vecinilor și a dus, inevitabil, la intervenția Poliției.

Pe lângă loviturile încasate, senatoarea a rămas și cu mașina făcută praf. Iar scandalul este departe de a se încheia: dosarul a ajuns la Parchet, iar soția afaceristului a fost reținută pentru 24 de ore.

 

 

 

