Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare

Tragedia produsă marți în largul Portului Midia a avut consecințe devastatoare. Remorcherul Astana, înregistrat sub pavilion românesc, s-a scufundat la aproximativ 8 kilometri de Dana 1, iar toate cele cinci persoane aflate la bord au fost găsite fără viață.

Printre victime se află și Sorin Tufan, fost jucător al echipelor Farul Constanța și Steaua București, fiul lui Marin Tufan, participant la Mondialul din 1970 și cel mai prolific marcator din istoria formației constănțene.

Doliu în fotbal

După încheierea carierei sportive, Sorin Tufan a ales să urmeze drumul maritim, asemenea tatălui său, devenind marinar. În momentul producerii accidentului, acesta era comandantul remorcherului Astana. Fostul fotbalist avea 57 de ani și, potrivit informațiilor, nu ar fi trebuit să fie în acel schimb, întrucât făcuse o înlocuire de tură.

Tufan a început fotbalul la vârsta de 10 ani, la juniorii Farului, la îndemnul mamei sale, fiind pregătit inițial de antrenorul Iosif Bukkosi. Sorin debutat la seniori la 17 ani, într-un meci din liga secundă împotriva Petrolului. Din 1988 a devenit titular constant și a contribuit la promovarea echipei în Divizia A, evoluând alături de jucători precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

În 1992, Sorin Tufan a fost transferat la Steaua, la solicitarea lui Anghel Iordănescu, însă accidentările repetate l-au împiedicat să se impună. Acesta s-a retras în 1994, la doar 26 de ani, după ce bifase inclusiv prezențe în cupele europene, printre care un meci cu Dinamo Zagreb.

Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare

Primele date ale anchetei indică drept cauză probabilă o eroare umană. Deși Tufan era un marinar cu experiență, incidentul ar fi putut fi influențat de manevrele echipajului petrolierului tractat. Autoritățile au precizat că, până în acest moment, nu există indicii privind prezența unei mine marine.

Pe lângă Sorin Tufan, la bord se aflau căpitanul Zaharia Fane, responsabil împreună cu acesta de coordonarea navei, marinarul Safar Claudiu, șeful mecanic Sterie Petrică, care gestiona partea tehnică, și un motorist de 25 de ani, cel mai tânăr membru al echipajului.

Remorcherul Astana, construit în 2006, avea o lungime de 26,09 metri, o lățime de 7,94 metri, un pescaj maxim de 3,85 metri și un motor de 2610 kW (3500 CP). Nava era operată de Rompetrol prin Midia Marine Terminal.

CITEŞTE ŞI: Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum

Doliu în lumea sportului! Fotbalista Amy Carr a murit la doar 35 de ani