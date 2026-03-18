Acasă » Știri » Sport » Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare

De: David Ioan 18/03/2026 | 13:49
Tragedia produsă marți în largul Portului Midia a avut consecințe devastatoare. Remorcherul Astana, înregistrat sub pavilion românesc, s-a scufundat la aproximativ 8 kilometri de Dana 1, iar toate cele cinci persoane aflate la bord au fost găsite fără viață.

Printre victime se află și Sorin Tufan, fost jucător al echipelor Farul Constanța și Steaua București, fiul lui Marin Tufan, participant la Mondialul din 1970 și cel mai prolific marcator din istoria formației constănțene.

După încheierea carierei sportive, Sorin Tufan a ales să urmeze drumul maritim, asemenea tatălui său, devenind marinar. În momentul producerii accidentului, acesta era comandantul remorcherului Astana. Fostul fotbalist avea 57 de ani și, potrivit informațiilor, nu ar fi trebuit să fie în acel schimb, întrucât făcuse o înlocuire de tură.

Tufan a început fotbalul la vârsta de 10 ani, la juniorii Farului, la îndemnul mamei sale, fiind pregătit inițial de antrenorul Iosif Bukkosi. Sorin debutat la seniori la 17 ani, într-un meci din liga secundă împotriva Petrolului. Din 1988 a devenit titular constant și a contribuit la promovarea echipei în Divizia A, evoluând alături de jucători precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

În 1992, Sorin Tufan a fost transferat la Steaua, la solicitarea lui Anghel Iordănescu, însă accidentările repetate l-au împiedicat să se impună. Acesta s-a retras în 1994, la doar 26 de ani, după ce bifase inclusiv prezențe în cupele europene, printre care un meci cu Dinamo Zagreb.

Primele date ale anchetei indică drept cauză probabilă o eroare umană. Deși Tufan era un marinar cu experiență, incidentul ar fi putut fi influențat de manevrele echipajului petrolierului tractat. Autoritățile au precizat că, până în acest moment, nu există indicii privind prezența unei mine marine.

Pe lângă Sorin Tufan, la bord se aflau căpitanul Zaharia Fane, responsabil împreună cu acesta de coordonarea navei, marinarul Safar Claudiu, șeful mecanic Sterie Petrică, care gestiona partea tehnică, și un motorist de 25 de ani, cel mai tânăr membru al echipajului.

Remorcherul Astana, construit în 2006, avea o lungime de 26,09 metri, o lățime de 7,94 metri, un pescaj maxim de 3,85 metri și un motor de 2610 kW (3500 CP). Nava era operată de Rompetrol prin Midia Marine Terminal.

CITEŞTE ŞI: Dan Petrescu a fost operat de urgență: ”Operație complicată”. În ce stare se află acum

Doliu în lumea sportului! Fotbalista Amy Carr a murit la doar 35 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Edurne, soția lui De Gea, la 40 de ani: carieră solidă, familie și mesajul care a atras atenția fanilor
Sport
Edurne, soția lui De Gea, la 40 de ani: carieră solidă, familie și mesajul care a atras atenția…
Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat ordinul la CEDO”
Știri
Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat…
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Digi24
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din...
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube
Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube
Oana Ciocan, reacție dură după despărțirea de Jador! Nu s-a mai putut controla și a răbufnit
Oana Ciocan, reacție dură după despărțirea de Jador! Nu s-a mai putut controla și a răbufnit
„Dune 3” are o dată oficială de lansare! Primele imagini cu Timothée Chalamet, Zendaya și Robert ...
„Dune 3” are o dată oficială de lansare! Primele imagini cu Timothée Chalamet, Zendaya și Robert Pattinson
Visuri la cheie. Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza ...
Visuri la cheie. Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza vieții. Ce au descoperit
Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să ...
Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să câștige 150 de milioane de dolari pe zi
Cum a răspuns Iulia Albu la criticile Andreei Bălan! Creatoarea de modă nu s-a putut abține
Cum a răspuns Iulia Albu la criticile Andreei Bălan! Creatoarea de modă nu s-a putut abține
Vezi toate știrile