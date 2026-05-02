Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului

Un meci care ar fi trebuit să rămână doar o confruntare sportivă s-a transformat într-un moment de profundă tristețe, după partida dintre Oțelul Galați și Metaloglobus București. Tatăl atacantului Dragoș Huiban a murit la scurt imp după ce s-a terminat meciul.

Finalul partidei dintre Oțelul Galați și Metaloglobus București, din etapa a șaptea a play-out-ului Superliga României, încheiată cu scorul de 2-2, a fost umbrit de un eveniment tragic. Potrivit informațiilor apărute în presă, Dragoș Huiban trece prin momente cumplite, după ce tatăl său, prezent la meci pentru a-l susține, a suferit un infarct în parcarea stadionului și a murit, conform ProSport.ro. Bărbatul venise special la Galați, alături de fiica sa și de soțul acesteia, pentru a urmări partida.

La scurt timp după incident, la fața locului a intervenit un echipaj medical, care a început imediat manevrele de resuscitare. Medicii au încercat timp de aproximativ 40 de minute să îl salveze, însă, din păcate, eforturile nu au avut rezultatul dorit, fiind nevoiți să declare decesul.

Impactul tragediei a fost unul puternic asupra jucătorilor și staff-ului echipei Metaloglobus, iar pentru Dragoș Huiban momentul este cu atât mai greu. În urma celor întâmplate, fotbalistul nu s-a mai întors la București alături de colegii săi, alegând să rămână la Galați, alături de familie.

CITEȘTE ȘI: Scene dramatice într-un cartier din Rahova! Un ucrainean s-a prăbușit de la etajul cinci

Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani