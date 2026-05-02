Acasă » Știri » Uscătoarele de rufe vor fi interzise! Care este motivul care a dus la această decizie

Uscătoarele de rufe vor fi interzise! Care este motivul care a dus la această decizie

De: Andreea Stăncescu 02/05/2026 | 21:23
Uscătoarele de rufe vor fi interzise! Care este motivul care a dus la această decizie
Țara în care uscătoarele de rufe vor fi interzise / Sursa foto Pexels

O țară europeană se pregătește să schimbe regulile în privința electrocasnicelor. Uscătoarele de haine clasice ar putea dispărea treptat din magazine, în favoarea unor alternative mai eficiente care să ajute la protejarea mediului. 

Guvernul britanic condus de Keir Starmer vine cu o schimbare care ar putea transforma modul în care ne uscăm hainele. Planul? Trecerea treptată de la uscătoarele clasice, cu condensare, la unele mai moderne și mai economice, mai exact cele cu pompă de căldură. Nu, nu înseamnă că trebuie să renunți mâine la uscătorul pe care îl ai deja, dar dacă vei cumpăra unul nou în viitor, acesta va trebui să respecte standarde mai stricte de eficiență energetică.

Sursa foto Pexels

Uscătoarele de haine vor fi înlocuite

Schimbarea va avea loc pentru a reduce consumul de energie și a ajuta la protejarea mediului. Uscătoarele cu pompă de căldură funcționează diferit față de cele tradiționale. Ele recirculă aerul cald și usucă hainele la temperaturi mai scăzute, ceea ce înseamnă mai puțină energie consumată și, implicit, facturi mai mici la electricitate.

Autoritățile spun că, pe termen lung, o astfel de investiție merită. Chiar dacă aceste aparate sunt mai scumpe la început, economiile realizate pe parcursul utilizării ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de lire în 20 de ani, astfeș că plătești mai mult acum, dar recuperezi în timp.

Totuși, nu toată lumea e încântată. Criticii susțin că aceste uscătoare sunt mai lente și mai costisitoare, iar unii politicieni consideră că oamenii ar trebui să aibă libertatea de a alege ce electrocasnice folosesc. Există voci care spun că astfel de măsuri pot părea prea restrictive.

Guvernul, însă, rămâne ferm pe poziție: tranziția către tehnologii mai eficiente nu este doar despre mediu, ci și despre economii reale pentru gospodării. În plus, noile standarde vor asigura că aparatele sunt sigure și performante.

CITEȘTE ȘI: Briam ca pe coasta Mediteranei. Legume coapte în stil grecesc: gust intens, textură perfectă și arome fresh

Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ei
Știri
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ei
Sorina Guță, de nerecunoscut. Au trecut 2 ani de când a fost la un pas de moarte, iar acum e alt om
Știri
Sorina Guță, de nerecunoscut. Au trecut 2 ani de când a fost la un pas de moarte, iar…
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori...
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat...
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Prosport.ro
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi...
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba
Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ...
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ei
Sorina Guță, de nerecunoscut. Au trecut 2 ani de când a fost la un pas de moarte, iar acum e alt om
Sorina Guță, de nerecunoscut. Au trecut 2 ani de când a fost la un pas de moarte, iar acum e alt om
Cum a încercat Andreea Bostănică să-l ademenească pe Abush. Strategia la care a apelat “Regina ...
Cum a încercat Andreea Bostănică să-l ademenească pe Abush. Strategia la care a apelat “Regina Tiktok-ului” înainte să ceară ordinul de protecție
Actorii din „Friends”, supărați pe Lisa Kudrow, după ce a dezvăluit câți bani câștigă încă ...
Actorii din „Friends”, supărați pe Lisa Kudrow, după ce a dezvăluit câți bani câștigă încă de pe urma serialului
Filmul tragediei din Breaza, de 1 mai. Ce a făcut șoferul ATV-ului, cu puțin timp înainte să moară
Filmul tragediei din Breaza, de 1 mai. Ce a făcut șoferul ATV-ului, cu puțin timp înainte să moară
Vezi toate știrile