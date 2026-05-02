Uscătoarele de rufe vor fi interzise! Care este motivul care a dus la această decizie

O țară europeană se pregătește să schimbe regulile în privința electrocasnicelor. Uscătoarele de haine clasice ar putea dispărea treptat din magazine, în favoarea unor alternative mai eficiente care să ajute la protejarea mediului.

Guvernul britanic condus de Keir Starmer vine cu o schimbare care ar putea transforma modul în care ne uscăm hainele. Planul? Trecerea treptată de la uscătoarele clasice, cu condensare, la unele mai moderne și mai economice, mai exact cele cu pompă de căldură. Nu, nu înseamnă că trebuie să renunți mâine la uscătorul pe care îl ai deja, dar dacă vei cumpăra unul nou în viitor, acesta va trebui să respecte standarde mai stricte de eficiență energetică.

Uscătoarele de haine vor fi înlocuite

Schimbarea va avea loc pentru a reduce consumul de energie și a ajuta la protejarea mediului. Uscătoarele cu pompă de căldură funcționează diferit față de cele tradiționale. Ele recirculă aerul cald și usucă hainele la temperaturi mai scăzute, ceea ce înseamnă mai puțină energie consumată și, implicit, facturi mai mici la electricitate.

Autoritățile spun că, pe termen lung, o astfel de investiție merită. Chiar dacă aceste aparate sunt mai scumpe la început, economiile realizate pe parcursul utilizării ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de lire în 20 de ani, astfeș că plătești mai mult acum, dar recuperezi în timp.

Totuși, nu toată lumea e încântată. Criticii susțin că aceste uscătoare sunt mai lente și mai costisitoare, iar unii politicieni consideră că oamenii ar trebui să aibă libertatea de a alege ce electrocasnice folosesc. Există voci care spun că astfel de măsuri pot părea prea restrictive.

Guvernul, însă, rămâne ferm pe poziție: tranziția către tehnologii mai eficiente nu este doar despre mediu, ci și despre economii reale pentru gospodării. În plus, noile standarde vor asigura că aparatele sunt sigure și performante.

CITEȘTE ȘI: Briam ca pe coasta Mediteranei. Legume coapte în stil grecesc: gust intens, textură perfectă și arome fresh

Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet