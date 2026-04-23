Briam ca pe coasta Mediteranei. Legume coapte în stil grecesc: gust intens, textură perfectă și arome fresh

De: Paul Hangerli 23/04/2026 | 07:30
Briam în stil grecesc, sursa- captură social media The Mediterranean Dish

Coace legumele în stil grecesc cu această rețetă de Briam, un preparat rustic, comparat adesea cu ratatouille, dar cu suflet mediteranean autentic. Cartofii, dovleceii și ceapa roșie se împletesc cu usturoi, ierburi aromatice și roșii suculente, rezultând un fel de mâncare simplu, dar incredibil de gustos, perfect atât ca garnitură, cât și ca fel principal vegan.

Povestea din spatele rețetei

Salut, Suzy aici! Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, chiar la intrarea nordică a Canalului Suez. Am crescut într-un loc unde culturile se întâlnesc firesc, unde aromele se împletesc și unde mâncarea spune povești fără să ridice vocea.

În casa mea, bucătăria era mereu vie: mirosea a roșii coapte, a condimente calde și a pâine ruptă direct cu mâna. Influențele veneau din toate direcțiile: Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina sau Israel.

Originea numelui Briam

Numele „Briam” vine din limba greacă (μπριάμ – briám) și are rădăcini vechi, influențate de bucătăria orientală.

Se consideră că provine din turcescul „biryani” sau „briyam”, termeni folosiți pentru preparate gătite lent, bogate în legume sau carne și condimente. În perioada otomană, rețetele și cuvintele au circulat liber între culturi, iar „briam” a rămas în Grecia ca denumire pentru acest fel de mâncare simplu, bazat pe legume coapte.

În esență, briam înseamnă un amestec de legume gătite lent la cuptor, în ulei de măsline și ierburi aromatice. Astăzi, este un preparat emblematic al bucătăriei grecești, apreciat pentru simplitate și gustul intens.

Ingrediente pentru briam:

  • ulei de măsline extravirgin
  • aproximativ 600 g cartofi (3 medii), curățați și tăiați rondele subțiri
  • aproximativ 600 g dovlecei (2–3 bucăți), tăiați rondele
  • sare și piper, după gust
  • 2 lingurițe oregano uscat
  • 1 linguriță rozmarin uscat
  • o jumătate de cană pătrunjel proaspăt tocat
  • 4 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 1 conservă mare (aprox. 800 g) roșii cuburi, cu suc
  • 1 ceapă roșie mare (sau 2 mai mici), tăiată rondele
  • extra ulei de măsline pentru stropit
Suzy gătind Briam în stil grecesc, sursa-captură social media The Meditteranean Dish

Cum se prepară Briamul grecesc

Preîncălzește cuptorul la 180°C și pregătește toate ingredientele. Taie cartofii, dovleceii și ceapa rondele subțiri, pentru a se găti uniform și pentru a absorbi mai bine aromele.

Într-o tavă mare de cuptor, așază cartofii, dovleceii și ceapa. Adaugă usturoiul tocat și pătrunjelul, apoi condimentează cu sare, piper, oregano și rozmarin. Amestecă ușor, astfel încât toate ingredientele să fie bine acoperite de condimente.

Toarnă roșiile din conservă, împreună cu sucul lor, peste legume și stropește generos cu ulei de măsline. Amestecă din nou, apoi nivelează totul într-un strat uniform.

Introdu tava în cuptor și lasă preparatul să se coacă timp de 60–75 de minute. La jumătatea timpului, poți amesteca ușor. Briamul este gata când legumele sunt fragede, ușor rumenite, iar sosul s-a redus și a devenit concentrat.

Servire

Se servește cald sau la temperatura camerei, presărat cu pătrunjel proaspăt și un strop de ulei de măsline. Poate fi un fel principal vegetarian sau o garnitură perfectă lângă orez sau alte preparate.

Sfat

Pentru un gust autentic grecesc, nu te zgârci la uleiul de măsline. Acesta leagă toate aromele și oferă preparatului textura sa specifică.

Te invit să aduci un strop de Mediterană în bucătăria ta și să te bucuri de simplitatea care spune cele mai frumoase povești. Poftă bună!

