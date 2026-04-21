Supa de pui cu turmeric și lămâie direct de pe Malul Mediteranei. O rețetă care îți invadează bucătăria cu mirosuri calde și gust intens

Cauți o rețetă de supă de pui care să fie gustoasă și, în același timp, să îți susțină organismul? Atunci această supă de pui cu turmeric și lămâie este exact ce îți trebuie. Este o rețetă bogată în arome, cu zeamă proaspătă de lămâie, morcovi, spanac, verdețuri și un fond de pui făcut în casă, completat de condimente calde precum turmericul și ghimbirul.

O vei găti din nou și din nou pe tot parcursul sezonului rece. În plus, se încadrează perfect în stilul de alimentație mediteranean.

Supă de pui cu turmeric și lămâie

Salut, Suzy aici! Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, chiar la intrarea nordică a Canalului Suez. Am crescut într-un loc unde culturile se întâlnesc firesc, unde aromele se împletesc și unde mâncarea spune povești fără să ridice vocea.

În casa mea, bucătăria era mereu vie: mirosea a roșii coapte, a condimente calde și a pâine ruptă direct cu mâna. Influențele veneau din toate direcțiile: Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina sau Israel. Fiecare rețetă purta ceva din aceste locuri, dar și din amintirile noastre de familie.

Această supă este genul de preparat simplu, dar profund, care te încălzește fără să te încarce. Este despre echilibru, despre prospețime și despre acele detalii mici care fac diferența.

Ingrediente pentru supă de pui:

500 g piept de pui dezosat

1 ceapă galbenă mare, tăiată în sferturi

4 căței de usturoi (2 întregi, 2 tocați)

ulei de măsline extravirgin

2 morcovi, curățați și tăiați rondele subțiri

1 linguriță coriandru măcinat

1 linguriță ardei tip Aleppo

1/2 linguriță ghimbir măcinat

1/2 linguriță turmeric

2 căni spanac baby

1/4 cană mărar proaspăt tocat

1/2 cană pătrunjel proaspăt tocat

zeama și coaja rasă de la 2 lămâi

Cum se prepară această supă?

Baza supei

Într-o oală încăpătoare, așază pieptul de pui, ceapa tăiată în sferturi și cei doi căței de usturoi întregi. Acoperă totul cu apă rece și adaugă un praf generos de sare.

Lasă să fiarbă la foc mediu, fără grabă, timp de aproximativ 20–25 de minute. Pe măsură ce fierbe, aromele încep să se lege, iar lichidul capătă profunzime.

Scoate apoi puiul din oală și strecoară supa, păstrând lichidul limpede, acesta va deveni baza preparatului.

Construirea gustului

În aceeași oală sau într-una curată, încălzește 1–2 linguri de ulei de măsline. Adaugă usturoiul tocat și lasă-l să se înmoaie ușor, fără să se ardă.

Adaugă morcovii feliați și gătește-i câteva minute, până încep să se înmoaie și să elibereze o dulceață discretă.

Condimentele

Peste baza de legume, adaugă coriandrul, ardeiul Aleppo, ghimbirul și turmericul. Amestecă ușor și lasă condimentele să se încălzească în ulei timp de aproximativ un minut.

Acesta este momentul în care aromele se intensifică și devin rotunde, pregătind baza pentru supă.

Supa propriu-zisă

Toarnă supa strecurată peste legume și amestecă. Între timp, rupe sau taie pieptul de pui în bucăți potrivite și adaugă-l înapoi în oală.

Lasă totul să fiarbă încă 10 minute, astfel încât aromele să se îmbine complet.

Finalul fresh

Adaugă spanacul, mărarul și pătrunjelul. În doar câteva minute, verdețurile se vor înmuia și vor aduce prospețime preparatului.

Oprește focul imediat ce acestea sunt gata, pentru a le păstra culoarea și aroma.

Lămâia, detaliul care schimbă totul

Adaugă zeama și coaja rasă de lămâie la final, după ce ai oprit focul.

Nu mai fierbe supa după acest pas. Lămâia trebuie să rămână proaspătă, să ridice gustul și să ofere acel contrast plăcut.

Supa capătă o culoare aurie datorită turmericului, este ușor acrișoară de la lămâie și are un gust echilibrat, proaspăt și cald în același timp. Este sățioasă fără să fie grea și potrivită pentru orice moment al zilei.

Mic truc

Pentru un plus de aromă, poți adăuga la final un strop de ulei de măsline extravirgin sau poți ajusta cantitatea de lămâie, în funcție de cât de intens îți place gustul.

Pentru mine, supa aceasta este exact genul de mâncare care îți umple casa de aromă. Se face simplu, dar are acea profunzime care te face să revii la ea.

Este o rețetă pe care o gătești fără grabă și pe care o împarți cu cei dragi, așa cum am învățat și eu acasă.

