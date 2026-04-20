Shakshuka ca în Tanger: rețeta care îți umple bucătăria de arome mediteraneene. Gust intens, condimente calde, zero complicații

Transformă câteva ouă într-o masă perfectă cu această rețetă simplă de shakshuka. Descoperă cum să prepari acest fel nord-african, pornind de la roșii bine coapte, gătite lent până devin un sos bogat și plin de savoare. Ouăle sunt poșate direct în acest sos, iar rezultatul este un preparat simplu care te duce cu gândul la mesele calde din jurul Mediteranei.

Rețeta te ghidează pas cu pas începând cu pregătirea ingredientelor până la atingerea finală de verdețuri proaspete.

Shakshuka ca în Tanger

Salut, Suzy aici! Sunt o adevărată fiică a Mediteranei. M-am născut pe coasta Egiptului, în orașul cosmopolit Port Said, chiar la intrarea nordică a Canalului Suez. Am crescut într-un loc unde culturile se întâlnesc firesc, unde aromele se împletesc și unde mâncarea spune povești fără să ridice vocea.

În casa mea, bucătăria era mereu vie: mirosea a roșii coapte, a condimente calde și a pâine ruptă direct cu mâna. Influențele veneau din toate direcțiile: Italia, Grecia, Turcia, Liban, Palestina sau Israel. Fiecare rețetă purta în ea câte puțin din toate aceste lumi. Shakshuka este una dintre acele mâncăruri simple, care te impresionează exact prin sinceritatea ei.

Ingrediente pentru Shakshuka:

Ulei de măsline extravirgin

1 ceapă galbenă mare, tocată

2 ardei verzi, tocați

2 căței de usturoi, curățați și tocați

1 linguriță coriandru măcinat

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță chimion măcinat

Un praf de fulgi de ardei iute (opțional)

Sare și piper

6 roșii bine coapte, tocate (aproximativ 6 căni)

1/2 cană sos de roșii

6 ouă mari

1/4 cană pătrunjel proaspăt tocat

1/4 cană mentă proaspătă tocată

Cum să prepari o Shakshuka

Baza aromată

Într-o tigaie mare, uleiul de măsline se încălzește încet, iar ceapa ajunge prima în el, ca într-un ritual familiar. Se gătește fără grabă, până când devine moale și ușor aurie, eliberând o dulceață discretă care va susține întreg preparatul.

Straturile de gust

Ardeii verzi se adaugă peste ceapă și își lasă treptat textura să se înmoaie, amestecându-se cu baza deja parfumată. Usturoiul vine din urmă, pentru scurt timp, cât să-și elibereze aroma fără să devină agresiv.

Condimentele sunt cele care dau direcția: coriandrul, boiaua dulce, chimionul și, dacă alegi, un strop de iuțeală. În contact cu căldura, încep să-și spună povestea — una caldă, rotundă, ușor exotică.

Sosul de roșii

Roșiile tocate și sosul de roșii leagă totul într-o compoziție vie. Fierb încet, scad și se transformă într-un sos gros, cu textură rustică. Este momentul în care gusturile se adună și se așază. Ajustează cu sare și piper, ca și cum ai echilibra ultimele nuanțe ale unui tablou.

Ouăle, în inima preparatului

Cu o lingură, formează mici adâncituri în sos. În fiecare, sparge câte un ou. Acoperă tigaia și lasă-le să se gătească liniștit, învelite în sosul aromat.

Ouăle pot rămâne cu gălbenuș moale sau pot fi gătite mai mult, în funcție de cum îți place. Important este contrastul dintre sosul dens și oul delicat.

Finalul proaspăt

La final, presară pătrunjelul și menta tocate. Ele aduc lumină și prospețime, ridicând preparatul și echilibrând bogăția sosului.

Cum se servește Shakshuka

Shakshuka se servește imediat, direct din tigaie. Pâinea proaspătă este aproape obligatorie, este parte din shakshuka. Fiecare bucățică adună sosul și gălbenușul, fără să lase nimic în urmă.

Sfaturi

Pentru un gust mai intens, lasă sosul să scadă bine înainte de a adăuga ouăle.

Dacă vrei mai multă iuțeală, ajustează cantitatea de fulgi de ardei iute.

Menta aduce un contrast proaspăt, care schimbă subtil întreg echilibrul preparatului.

Shakshuka e una dintre acele mâncăruri pe care le faci fără să te complici și care ies bine de fiecare dată. Are gust intens, se gătește într-o singură tigaie și nu cere nimic sofisticat.

O pui pe masă fierbinte, rupi o bucată de pâine și începi. Atât.

Sper să o gătești cu plăcere și să-ți aducă aceeași stare de bine pe care o aduce de fiecare dată când se află pe masa mea.

CITEȘTE ȘI: Pizza turcească ca la Istanbul. Pide: gustul autentic al Mediteranei și aromele Orientului într-o singură rețetă

Salată de linte cu lămâie și ierburi, preparatul mediteranean vegan fresh cu aromă intensă și textură plăcută