Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar fi apelat la ajutor de specialitate

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică continuă să producă reacții puternice. Dan Capatos Show, Fane alu Brigitte a venit cu o analiză surprinzătoare asupra conflictului care ține primele pagini ale tabloidelor. În timp ce Ana Beregoi a vorbit despre efectele pe care întreaga situație le-a avut asupra familiei sale, Fane a încercat să explice mecanismele din spatele comportamentului celor implicați. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Fane a declarat că vede în spatele scandalului o nevoie permanentă de validare și atenție, fenomen întâlnit tot mai des în mediul online. Vezi emisiunea integrală aici!

„Părerea mea este că există o dependență continuă de validare și de atenție, și de o parte, și de cealaltă, strict creată de această nevoie acerbă de atenție, de a fi mereu validată și acceptată de admiratori. Iar cum apare câte o chestie, un deficit de imagine sau un moment slab pe care nu îl pot controla, apar și tot felul de supărări. Când două persoane sunt într-un conflict, una vrea să câștige mai mult decât cealaltă. Dar aici, din ce am văzut eu, și de o parte, și de cealaltă, am văzut atitudine fizică. Adică s-au luat puternic. Eu am văzut că era pe bune și de o parte, și de cealaltă. Hai să fim echitabili.”

Ana Beregoi, mărturisiri despre starea surorii sale

Ana Beregoi a vorbit despre impactul pe care scandalul l-a avut asupra Iulianei. Potrivit acesteia, artista a trecut prin momente extrem de dificile și a avut nevoie inclusiv de ajutor specializat.

„Ea este în șoc total. Pentru ea toată perioada asta a fost foarte dureroasă. Eu încercam să o fac să zâmbească, să o întreb dacă este bine. Și doar când puneam întrebarea «Ești bine?», ea pur și simplu începea să plângă. Nu înțelegea cum și-a permis această fată să intre pe TikTok, pe live, în fiecare zi, în fiecare noapte, să înjure, să vorbească și să spună minciuni despre ea. Pentru Iuliana a fost un șoc total.”

Familia Beregoi ar fi apelat la ajutor de specialitate

Ana Beregoi a dezvăluit că atât ea, cât și sora sa, au luat în calcul ajutorul unui specialist pentru a depăși perioada extrem de tensionată prin care au trecut.

„Eu știu chestia asta și vreau să fac asta, pentru că îmi dau seama că fără ajutorul cuiva eu nu o să pot să trec peste treaba asta. Iuliana a fost la psiholog. I-a făcut chiar un test și rezultatele au fost că Iuliana este foarte, foarte afectată de tot ceea ce s-a întâmplat. În perioada aceea, când era tot scandalul activ, tatăl meu a fost în spital din cauza stresului, din cauza la absolut tot ce s-a întâmplat acolo. El a stat în spital foarte mult timp.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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