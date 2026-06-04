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Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar fi apelat la ajutor de specialitate

De: Simona Vlad 04/06/2026 | 23:43
Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică. Foto: social media
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Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică continuă să producă reacții puternice. Dan Capatos Show, Fane alu Brigitte a venit cu o analiză surprinzătoare asupra conflictului care ține primele pagini ale tabloidelor. În timp ce Ana Beregoi a vorbit despre efectele pe care întreaga situație le-a avut asupra familiei sale, Fane a încercat să explice mecanismele din spatele comportamentului celor implicați. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Fane a declarat că vede în spatele scandalului o nevoie permanentă de validare și atenție, fenomen întâlnit tot mai des în mediul online. Vezi emisiunea integrală aici!

„Părerea mea este că există o dependență continuă de validare și de atenție, și de o parte, și de cealaltă, strict creată de această nevoie acerbă de atenție, de a fi mereu validată și acceptată de admiratori. Iar cum apare câte o chestie, un deficit de imagine sau un moment slab pe care nu îl pot controla, apar și tot felul de supărări. Când două persoane sunt într-un conflict, una vrea să câștige mai mult decât cealaltă. Dar aici, din ce am văzut eu, și de o parte, și de cealaltă, am văzut atitudine fizică. Adică s-au luat puternic. Eu am văzut că era pe bune și de o parte, și de cealaltă. Hai să fim echitabili.”

Ana Beregoi, mărturisiri despre starea surorii sale

Ana Beregoi a vorbit despre impactul pe care scandalul l-a avut asupra Iulianei. Potrivit acesteia, artista a trecut prin momente extrem de dificile și a avut nevoie inclusiv de ajutor specializat.

„Ea este în șoc total. Pentru ea toată perioada asta a fost foarte dureroasă. Eu încercam să o fac să zâmbească, să o întreb dacă este bine. Și doar când puneam întrebarea «Ești bine?», ea pur și simplu începea să plângă. Nu înțelegea cum și-a permis această fată să intre pe TikTok, pe live, în fiecare zi, în fiecare noapte, să înjure, să vorbească și să spună minciuni despre ea. Pentru Iuliana a fost un șoc total.”

Familia Beregoi ar fi apelat la ajutor de specialitate

Ana Beregoi a dezvăluit că atât ea, cât și sora sa, au luat în calcul ajutorul unui specialist pentru a depăși perioada extrem de tensionată prin care au trecut.

„Eu știu chestia asta și vreau să fac asta, pentru că îmi dau seama că fără ajutorul cuiva eu nu o să pot să trec peste treaba asta. Iuliana a fost la psiholog. I-a făcut chiar un test și rezultatele au fost că Iuliana este foarte, foarte afectată de tot ceea ce s-a întâmplat. În perioada aceea, când era tot scandalul activ, tatăl meu a fost în spital din cauza stresului, din cauza la absolut tot ce s-a întâmplat acolo. El a stat în spital foarte mult timp.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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