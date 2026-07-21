Jessie J. și iubitul ei s-au despărțit în mare secret. Anunțul a fost făcut la 2 luni de când artista a învins cancerul

Jessie J și Chanan Safir Colman nu mai sunt împreună, după o relație care s‑a întins pe aproximativ cinci ani. Cei doi au confirmat că au ales să meargă pe drumuri diferite în urmă cu ceva timp. Artista și fostul baschetbalist au un fiu, Sky Safir Cornish Colman, în vârstă de trei ani.

Anunțul separării apare într‑un moment sensibil pentru Jessie J, la doar două luni după ce cântăreața a dezvăluit că a reușit să învingă cancerul. Artista fusese diagnosticată în 2025 cu cancer mamar în stadiu incipient și a trecut prin intervenții chirurgicale într‑o perioadă în care era și mamă a unui copil foarte mic.

Jessie J și partenerul ei au pus capăt relației în secret, la trei ani după ce au devenit părinți

În mai 2026, Jessie J le‑a transmis fanilor vestea pe care o așteptau. După un control medical și un RMN, rezultatele au arătat că este „cancer‑free”. Artista a povestit că a izbucnit în plâns de fericire și că, după un an extrem de greu, a simțit că poate respira din nou liniștită.

În momentul în care a făcut public diagnosticul, Jessie J le‑a explicat fanilor că boala fusese depistată timpuriu și că urma să fie operată. Ulterior, a trecut printr‑o recuperare dificilă și a fost nevoită să își amâne concertele pentru a se concentra pe tratament.

La scurt timp după ce a primit confirmarea că este bine din punct de vedere medical, artista a anunțat că relația cu partenerul ei s‑a încheiat.

Dezvăluirea vine imediat după victoria artistei împotriva cancerului

Cei doi au comunicat despărțirea printr‑un mesaj comun pe Instagram, în care au explicat că separarea a fost „tristă și dificilă”, dar că încearcă să gestioneze situația într‑un mod pozitiv.

„Chanan și cu mine am decis să punem capăt relației noastre romantice cu ceva timp în urmă; a fost o situație tristă și dificilă, dar ne-am concentrat să gestionăm această schimbare în mod discret și pozitiv, pentru a crea un mediu sănătos și fericit de creștere comună a fiului nostru, precum și pentru noi înșine. Din păcate, având în vedere că suntem în centrul atenției publice, acesta este cel mai simplu mod de a le spune oamenilor adevărul, înainte ca zvonurile să circule sau să apară informații false. Vom continua întotdeauna să ne sprijinim reciproc cu dragoste, respect și grijă, ca prieteni și, cel mai important, ca mama și tatăl lui Sky, așa că, dacă ne vedeți împreună ca familie sau dacă ne postăm reciproc pe rețelele sociale din când în când, asta este exact ceea ce facem. Îl creștem și îl iubim pe Sky împreună, susținuți de o prietenie pozitivă.”

Pe fundalul mesajului se aude piesa „Here Comes the Sun”, semnată de The Beatles.

Jessie J și Chanan Safir Colman au format un cuplu timp de aproximativ cinci ani, însă nu au precizat momentul exact al despărțirii. În ciuda separării, artista i‑a transmis lui Chanan un mesaj emoționant de Ziua Tatălui, în luna iunie.

Atunci, cântăreața a publicat o fotografie cu fostul partener ținându‑și fiul în brațe, în spital, și a scris că este „cel mai minunat tată” pentru băiețelul lor.

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