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Mesajul transmis de Gabriela Cristea, după 13 ani de relație cu Tavi Clonda: ”Dacă aș putea să mă întorc în timp, m-aș opri”

De: David Ioan 21/07/2026 | 19:08
Mesajul transmis de Gabriela Cristea, după 13 ani de relație cu Tavi Clonda: ”Dacă aș putea să mă întorc în timp, m-aș opri”
Foto: Facebook
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Gabriela Cristea a atras din nou atenția publicului după ce a publicat pe rețelele sociale un mesaj încărcat de emoție, în care vorbește deschis despre relația pe care o are cu Tavi Clonda.

Fosta prezentatoare TV rememorează începuturile poveștii lor de dragoste și recunoaște că, dacă cineva i-ar fi spus în urmă cu mai bine de un deceniu că va ajunge să trăiască o astfel de iubire, ar fi privit cu neîncredere. Astăzi, cei doi formează un cuplu solid, sunt părinții a două fetițe și au demonstrat că pot depăși împreună orice provocare.

Gabriela Cristea, adevărul despre relația cu Tavi Clonda

În mesajul său, Gabriela Cristea descrie cu sinceritate parcursul relației, de la momentele tensionate până la clipele de bucurie care le-au consolidat legătura. Vedeta spune că este recunoscătoare pentru tot ceea ce au construit împreună și pentru felul în care au reușit să rămână uniți, indiferent de obstacole. Ea mărturisește că, privind în urmă, ar fi vrut să îi transmită tinerei care era atunci că bărbatul pe care urma să îl întâlnească îi va schimba viața.

„Dacă aș putea să mă întorc în timp acum 13 ani, m-aș opri pentru câteva secunde lângă fata care eram atunci și i-aș spune doar atât: «Vezi băiatul acela? O să-l iubești mai mult decât îți imaginezi acum. O să te enerveze. O să te facă să râzi. O să vă certați. O să vă împăcați. O să construiți o familie. O să vă țineți de mână când vă va fi greu și o să dansați când nu va exista niciun motiv. Iar, într-o zi, într-un orășel vechi din Italia, o să faceți niște poze fără să știți că cel mai frumos lucru din ele nu sunt zidurile vechi, ci anii care au trecut peste voi fără să vă despartă.» Pentru că unele povești nu trebuie explicate, trebuie doar trăite.”

Mesajul care a emoționat fanii

În contextul numeroaselor despărțiri care au marcat anul 2026 în showbizul românesc, Gabriela Cristea spune că privește cu încredere propria căsnicie. Ea consideră că stabilitatea familiei se sprijină pe credință și pe dorința constantă de a menține echilibrul în cuplu. Vedeta afirmă că rugăciunea are un rol esențial în viața ei și o ajută să depășească momentele dificile alături de Tavi Clonda.

„Trebuie să fii constant și să îți dorești cu adevărat asta pentru că nu există zi de la Dumnezeu să nu apară vreun obstacol! Mai avem și noi discuții… Te rogi la Dumnezeu în fiecare zi pentru sănătatea mintală a familiei tale!”

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