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Cine e femeia care l-a însoțit pe Tavi Clonda la mall. Artistul și-a scos fetele în oraș, dar fără Gabriela Cristea

De: Adrian Vâlceanu 14/07/2026 | 06:50
Cine e femeia care l-a însoțit pe Tavi Clonda la mall. Artistul și-a scos fetele în oraș, dar fără Gabriela Cristea
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Tavi Clonda și-a luat copiii, adică cele două fete pe care le are din căsătoria cu Gabriela Cristea, Victoria și Iris, și a ieșit la mall, o destinație predilectă pentru artistul familist. Dar nu s-au dus doar ei trei, ci au invitat-o și pe Andreea, sora lui Tavi Clonda, care e cu trei ani mai tânără decât el. CANCAN.RO vă prezintă imagini cu Tavi Clonda, fetele lui și „tuși” Andreea. Mătușa se înțelege bine cu fetele și ieșirea a fost una de succes. 

Andreea, sora lui Tavi Clonda, seamănă mult cu cântărețul și se înțeleg și bine. De ziua ei, pe 4 iulie, Tavi Clonda a postat pe o rețea de socializare un mesaj de „La mulți ani” pentru sora lui, căreia i-a pregătit și o omletă specială, aniversară.

De ce lipsește Gabriela Cristea de la ieșire? De ce a ieșit Tavi doar cu fetele? Să fie oare absența legată de faptul că Gabriela Cristea, soția lui Tavi Clonda, a slăbit circa 30 de kilograme într-un an? Având în vedere că cei patru se duc direct la Popeyes, un fastfood tip franciză, ar fi de înțeles că Gabriela a spus „pas”, mai ales că dieta a fost una îndelungată și nu merită să strice tot ce a construit intrând pe făgașul obiceiurilor alimentare nepotrivite.

Dar la fete merge! Ele sunt mici, nu au probleme de greutate și deci pot savura ocazional câte un deliciu la mall. La fel și sora lui Tavi, care merita un răsfăț aniversar. Andreea poartă o rochie multicoloră, fără pretenții, ce pare extrem de comodă și practică pentru o ieșire în oraș. Tavi, în schimb, are o ținută tipică, cu haine sport, într-un stil foarte american, plus niște papuci verzi supradimensionați. Cu părul tuns creastă, Tavi Clonda pare scos direct din filmul Mallrats, cu Kevin Smith (detaliu doar pentru cunoscători 😀).

Tavi Clonda cu copiii și sora la mall

Cei patru sunt cât se poate de simpatici împreună și cu siguranță au pregătit câteva poze și pentru „mami”, rămasă acasă sau ocupată cu alte treburi. Când a reușit asemenea performanță, cu ajutorul unui medic diabetolog și a tratamentelor injectabile, Gabriela Cristea trebuie într-adevăr protejată de către ceilalți membri ai familiei, ca să uite de tentații și să ducă perioada de întreținere cât mai departe, pentru că, așa cum declara ea însăși AICI, există riscul ca după tratament pacientul să revină la greutatea inițială sau chiar să pună în plus, ceea ce evident nu-și dorește nimeni.

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