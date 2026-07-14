Viteza cu care mergi poate spune multe despre sănătatea creierului. Concluziile unui nou studiu

Felul în care mergi ar putea spune mai multe despre sănătatea creierului decât ai crede. Un nou studiu arată că persoanele în vârstă care au un mers alert prezintă un risc semnificativ mai mic de declin cognitiv și de apariție a demenței, comparativ cu cele care merg mai încet.

Cercetarea, publicată în revista Neurology și prezentată de EatingWell, a analizat datele a aproape 4.000 de adulți cu vârsta de peste 80 de ani, care nu prezentau semne de demență la începutul studiului. Participanții au fost urmăriți pe termen lung, iar cercetătorii au observat că cei care își păstrau un ritm alert al mersului aveau un risc cu aproximativ 50% mai mic de a dezvolta tulburări cognitive.

Autorii studiului i-au numit pe acești participanți „super movers”, persoane care, deși aveau peste 80 de ani, mergeau cu viteza unor adulți mult mai tineri.

Pe lângă riscul redus de declin cognitiv, aceștia au prezentat o deteriorare mai lentă a memoriei și un volum mai mare al hipocampului, regiunea creierului implicată în învățare și memorare.

De ce ar putea fi benefic mersul alert

Specialiștii spun că mersul într-un ritm susținut poate îmbunătăți circulația sângelui către creier și poate stimula producerea BDNF, o proteină care contribuie la dezvoltarea și protejarea neuronilor. În același timp, această formă de mișcare solicită coordonarea, echilibrul și atenția, procese care contribuie la menținerea funcțiilor cognitive.

Totuși, autorii subliniază că studiul evidențiază o asociere și nu demonstrează că mersul rapid previne în mod direct demența. Este posibil ca persoanele care merg mai repede să aibă, în general, o stare de sănătate mai bună și un stil de viață mai activ.

Experții recomandă includerea mersului alert în rutina zilnică, alături de un somn suficient, o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și menținerea relațiilor sociale, toate acestea fiind asociate cu o sănătate mai bună a creierului pe termen lung.

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