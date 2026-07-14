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Momente de panică la bordul unui avion! Un pasager, la un pas de tragedie după ce geamul cabinei s-a spart în timpul zborului: „Cu greu au reușit să-l tragă înapoi”

De: Elisa Tîrgovățu 14/07/2026 | 08:23
Momente de panică la bordul unui avion! Un pasager, la un pas de tragedie după ce geamul cabinei s-a spart în timpul zborului: Cu greu au reușit să-l tragă înapoi
Momente de panică la bordul unui avion! Un pasager, la un pas de tragedie după ce geamul cabinei s-a spart în timpul zborului: "Cu greu au reușit să-l tragă înapoi" / Sursa foto: Pixabay
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Clipe dramatice la bordul unui avion care zbura din Salonic, Grecia, spre Memmingen, Germania. Un cetățean sârb, în vârstă de 61 de ani, a fost la un pas să fie aspirat în afara aeronavei după ce unul dintre geamurile cabinei s-a spart în timpul zborului, incident provocat de o defecțiune la unul dintre motoare.

Bărbatul a supraviețuit datorită centurii de siguranță, care l-a împiedicat să fie smuls complet din avion. În același timp, soția sa și mai mulți pasageri au intervenit imediat și au reușit să îl tragă înapoi în siguranță, evitând astfel o tragedie.

Pasagerul a fost smuls parțial din scaun

Incidentul s-a petrecut în cursul dimineții de vineri, la puțin timp după ce aeronava s-a ridicat de la sol. La scurt timp de la decolare, echipajul a constatat o defecțiune la unul dintre motoare și a decis să revină de urgență pe aeroportul din Salonic, unde avionul a aterizat în siguranță.

În timpul manevrei de întoarcere, un fragment desprins din motorul avariat a lovit cu putere unul dintre hublouri, provocând spargerea acestuia. Depresurizarea bruscă a cabinei l-a smuls parțial din scaun pe pasagerul sârb, care a fost tras spre exteriorul aeronavei.

Bărbatul de 61 de ani și-a pierdut cunoștința de mai multe ori

Svetlana Grković, soția pasagerului, a intervenit fără ezitare și l-a apucat de picioare, împiedicându-l să fie smuls complet din aeronavă. Centura de siguranță, pe care acesta o avea fixată, a fost decisivă și a contribuit la evitarea unui deznodământ fatal.

„Soția lui, Svetlana Grković, i-a ținut picioarele timp de cinci minute întregi, până când ceilalți pasageri au venit să ajute și au reușit să-l tragă înapoi în cabină”, a spus un martor.

Persoanele aflate la bord au povestit că, imediat după ce geamul s-a spart, s-a auzit un zgomot puternic, iar măștile de oxigen au căzut automat din compartimentele de deasupra scaunelor. În același timp, pilotul a informat în mod repetat pasagerii că aeronava se confruntă cu o situație de urgență.

Sursa foto: Pixabay

În momentul producerii incidentului, avionul zbura la o altitudine de aproximativ 6.100 de metri. Cei aflați în cabină au relatat că bărbatul a fost tras parțial în exteriorul aeronavei și că, din cauza lipsei de oxigen și a șocului suferit, și-a pierdut cunoștința de mai multe ori înainte de a fi readus în siguranță în interior.

La aproximativ 20 de minute după producerea incidentului, avionul a revenit și a aterizat fără alte probleme pe aeroportul din Salonic. Imediat după oprirea aeronavei, echipele medicale l-au preluat pe pasager și l-au transportat la spital pentru investigații.

În urma examinării, medicii au stabilit că bărbatul suferise o leziune la nivelul gâtului, precum și traumatisme ușoare. Deși se afla într-o stare accentuată de șoc, acesta era conștient în momentul în care a ajuns la unitatea medicală.

Ryanair a confirmat incidentul într-un comunicat oficial:

„Un zbor Ryanair de la Salonic către Memmingen, în dimineața zilei de vineri (10 iulie), s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce un geam al aeronavei s-a desprins în timpul zborului. Avionul a aterizat în condiții normale, iar pasagerii au revenit în terminal.

Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol în Salonic. Pentru a reduce la minimum întârzierea, a fost pusă la dispoziție o aeronavă de înlocuire, care a decolat spre Memmingen la ora locală 9:53”, se arată în comunicatul companiei aeriene.

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