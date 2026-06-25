Momente de panică la bordul unui avion cu 61 de pasageri! Aeronava a deviat brusc, după ce pilotul a suferit o criză convulsivă

Pasagerii de la bordul unui zbor Air Canada au ajutat la imobilizarea unui pilot care a suferit o urgență medicală – despre care spun că părea a fi o criză convulsivă – timp de aproximativ 40 de minute, după ce aeronava a deviat brusc de la traiectorie în timpul zborului.

Air Canada a declarat că zborul AC7664, operat de partenerul regional PAL Airlines, se afla miercuri, 24 iunie, în zbor de la Newark, New Jersey, către Halifax, Nova Scotia, când căpitanul a suferit urgența medicală. Ar fi vorba despre o criză convulsivă. Copilotul a preluat controlul aeronavei și a deviat zborul către Boston, unde a aterizat în siguranță.

Pilotul a fost transportat la un spital pentru îngrijiri medicale

Avionul De Havilland Q400 transporta 61 de pasageri. Air Canada a declarat că depune eforturi pentru a asigura mijloace alternative de transport pentru cei aflați la bord. Rodney McDonald, care călătorea împreună cu soția și cei doi fii ai săi, a declarat pentru ABC News că incidentul a început când aeronava a avut o mișcare bruscă neașteptată.

„În momentul în care avionul a virat brusc, am știut că ceva nu era în regulă, pentru că nu era vorba de turbulențe. Chiar părea că cineva a smucit de manșă, iar apoi s-a repetat de mai multe ori. Îți trec tot felul de gânduri prin minte, începi să te rogi. Băieții mei au început să se roage imediat.”, a spus pasagerul.

Rodney McDonald a spus că un însoțitor de zbor a intrat în grabă în cabina de pilotaj, după care l-a tras pe unul dintre piloți pe culoarul avionului. că pilotul părea să sufere o criză convulsivă, iar el și alți aproximativ patru pasageri l-au ajutat să-l imobilizeze în timp ce copilotul pilota aeronava spre Boston

„Unul dintre însoțitorii de zbor a intrat în cabina de pilotaj în grabă și, câteva momente mai târziu, îl trăgea pe unul dintre piloți afară din cabină, pe culoarul avionului. Da, a fost cu adevărat îngrozitor. Stăteam în primul rând, iar familia mea era în spatele meu, așa cum era dispusă configurația scaunelor. M-am întors să stau lângă ei și atunci mi-am dat seama că pilotul își pierduse controlul fizic, nu în sensul unui comportament violent, ci era clar că nu-și mai stăpânea simțurile și trebuia imobilizat. ”, a spus acesta.

El a continuat: „Noi ne-am străduit să-l ținem sub control; au fost 40 de minute destul de epuizante în care l-am ținut la pământ și am folosit cât mai multe centuri de siguranță pentru a-i imobiliza picioarele, brațele și pieptul.”

Rodney McDonald a spus că o asistentă medicală autorizată aflată la bord a ajutat la coordonarea pasagerilor și la asistarea pilotului în timpul urgenței medicale, în timp ce el a lăudat însoțitorii de zbor pentru că și-au păstrat calmul pe tot parcursul acestei încercări.

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