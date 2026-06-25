Acasă » Știri » Momente de panică la bordul unui avion cu 61 de pasageri! Aeronava a deviat brusc, după ce pilotul a suferit o criză convulsivă

Momente de panică la bordul unui avion cu 61 de pasageri! Aeronava a deviat brusc, după ce pilotul a suferit o criză convulsivă

De: Irina Vlad 25/06/2026 | 23:36
Momente de panică la bordul unui avion cu 61 de pasageri! Aeronava a deviat brusc, după ce pilotul a suferit o criză convulsivă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pasagerii de la bordul unui zbor Air Canada au ajutat la imobilizarea unui pilot care a suferit o urgență medicală – despre care spun că părea a fi o criză convulsivă – timp de aproximativ 40 de minute, după ce aeronava a deviat brusc de la traiectorie în timpul zborului.

Air Canada a declarat că zborul AC7664, operat de partenerul regional PAL Airlines, se afla miercuri, 24 iunie, în zbor de la Newark, New Jersey, către Halifax, Nova Scotia, când căpitanul a suferit urgența medicală. Ar fi vorba despre o criză convulsivă. Copilotul a preluat controlul aeronavei și a deviat zborul către Boston, unde a aterizat în siguranță.

Pilotul a fost transportat la un spital pentru îngrijiri medicale

Avionul De Havilland Q400 transporta 61 de pasageri. Air Canada a declarat că depune eforturi pentru a asigura mijloace alternative de transport pentru cei aflați la bord. Rodney McDonald, care călătorea împreună cu soția și cei doi fii ai săi, a declarat pentru ABC News că incidentul a început când aeronava a avut o mișcare bruscă neașteptată.

„În momentul în care avionul a virat brusc, am știut că ceva nu era în regulă, pentru că nu era vorba de turbulențe. Chiar părea că cineva a smucit de manșă, iar apoi s-a repetat de mai multe ori. Îți trec tot felul de gânduri prin minte, începi să te rogi. Băieții mei au început să se roage imediat.”, a spus pasagerul.

Rodney McDonald a spus că un însoțitor de zbor a intrat în grabă în cabina de pilotaj, după care l-a tras pe unul dintre piloți pe culoarul avionului. că pilotul părea să sufere o criză convulsivă, iar el și alți aproximativ patru pasageri l-au ajutat să-l imobilizeze în timp ce copilotul pilota aeronava spre Boston

„Unul dintre însoțitorii de zbor a intrat în cabina de pilotaj în grabă și, câteva momente mai târziu, îl trăgea pe unul dintre piloți afară din cabină, pe culoarul avionului. Da, a fost cu adevărat îngrozitor. Stăteam în primul rând, iar familia mea era în spatele meu, așa cum era dispusă configurația scaunelor. M-am întors să stau lângă ei și atunci mi-am dat seama că pilotul își pierduse controlul fizic, nu în sensul unui comportament violent, ci era clar că nu-și mai stăpânea simțurile și trebuia imobilizat. ”, a spus acesta.

El a continuat: „Noi ne-am străduit să-l ținem sub control; au fost 40 de minute destul de epuizante în care l-am ținut la pământ și am folosit cât mai multe centuri de siguranță pentru a-i imobiliza picioarele, brațele și pieptul.”

Rodney McDonald a spus că o asistentă medicală autorizată aflată la bord a ajutat la coordonarea pasagerilor și la asistarea pilotului în timpul urgenței medicale, în timp ce el a lăudat însoțitorii de zbor pentru că și-au păstrat calmul pe tot parcursul acestei încercări.

Un bărbat a deschis ușa de urgență din avion, în timpul zborului. 12 oameni au ajuns la spital

Trupul unui bărbat, găsit în trenul de aterizare al unui avion aterizat din Maroc

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Influencerița Christiana Ballayan este însărcinată! „Am aflat după doar trei luni de încercări”. Cum a trăit primele luni de sarcină
Știri
Influencerița Christiana Ballayan este însărcinată! „Am aflat după doar trei luni de încercări”. Cum a trăit primele luni…
Trucul ieftin care te ajută să răcorești mai rapid interiorul mașinii, pe timp de caniculă
Știri
Trucul ieftin care te ajută să răcorești mai rapid interiorul mașinii, pe timp de caniculă
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
Mediafax
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar...
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Gandul.ro
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini...
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Digi24
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce scrie pe mormântul lui Marin Moraru, din „Operațiunea Monstrul”. Și-a adorat soția: „Eram niște proști frumoși”
Click.ro
Ce scrie pe mormântul lui Marin Moraru, din „Operațiunea Monstrul”. Și-a adorat soția: „Eram niște...
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
Digi 24
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR...
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
go4it.ro
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Gandul.ro
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Influencerița Christiana Ballayan este însărcinată! „Am aflat după doar trei luni de încercări”. ...
Influencerița Christiana Ballayan este însărcinată! „Am aflat după doar trei luni de încercări”. Cum a trăit primele luni de sarcină
Trucul ieftin care te ajută să răcorești mai rapid interiorul mașinii, pe timp de caniculă
Trucul ieftin care te ajută să răcorești mai rapid interiorul mașinii, pe timp de caniculă
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul ...
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament. Șoferul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire interzisă
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras din Kaufland și Lidl
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras din Kaufland și Lidl
Ce a pățit fiul lui Sile Cămătaru după premiera documentarului: ”Trebuie să fiu atent. Sunt mulți ...
Ce a pățit fiul lui Sile Cămătaru după premiera documentarului: ”Trebuie să fiu atent. Sunt mulți oameni ofensați”
Vezi toate știrile