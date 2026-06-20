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Un bărbat a deschis ușa de urgență din avion, în timpul zborului. 12 oameni au ajuns la spital

De: David Ioan 20/06/2026 | 20:58
Foto: Freepik
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Scene neobișnuite au avut loc într-un avion Asiana Airlines, la finalul anului trecut, când un pasager a deschis ușa de urgență chiar în timpul coborârii spre Aeroportul Internațional Daegu. Aproape 200 de oameni se aflau la bordul aeronavei Airbus A321-200, iar incidentul a provocat panică și probleme respiratorii pentru mai mulți pasageri.

Bărbatul, identificat drept Lee, în jur de 30 de ani, ar fi declarat ulterior că s-a simțit copleșit și a vrut să iasă cât mai repede din avion.

„I s-a părut că zborul a durat mai mult decât ar fi trebuit şi a simţit că se sufocă în interiorul cabinei. A vrut să iasă repede”, spun autorităţile.

Ușa a fost deschisă la aproximativ 215 metri altitudine, moment în care un curent puternic de aer a pătruns în cabină, iar toboganul de urgență a fost avariat.

Pasagerul care a deschis ușa avionului în aer, sancționat cu o sumă record

Doisprezece pasageri au ajuns la spital cu dificultăți de respirație, însă starea lor a fost stabilă. Pentru gestul său, instanța sud-coreeană a decis că Lee trebuie să achite despăgubiri de aproape 54.000 de dolari. Acesta ar fi contestat hotărârea, dar fără succes.

Un incident asemănător a avut loc tot la finalul anului trecut, pe ruta Boston–Hong Kong, când un tânăr de 20 de ani a încercat să deschidă ușa de urgență în timpul zborului.

„Echipajul nostru de cabină a intervenit imediat, a inspectat ușa pentru a se asigura că era bine închisă și a raportat incidentul autorităților competente și poliției”, au transmis reprezentanții Cathay Pacific

Tânărul a fost arestat și acuzat de încălcarea ordonanței privind securitatea aeriană.

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