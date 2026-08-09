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Un copil a ținut un avion la sol. A refuzat să-și pună centura, iar zborul a fost anulat

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 10:55
Un copil a ținut un avion la sol. A refuzat să-și pună centura, iar zborul a fost anulat
Un copil a ținut un avion la sol. A refuzat să-și pună centura, iar zborul a fost anulat
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Un avion întreg a ajuns să aștepte după un copil care nu voia, sub nicio formă, să stea cuminte pe scaun! Cursa Porter Airlines trebuia să lege Victoria de Toronto, însă planurile pasagerilor s-au dat peste cap chiar înainte de decolare. Micuțul a refuzat să-și pună centura și a rămas în picioare pe scaun, iar echipajul a decis că nu poate ridica aeronava de la sol în aceste condiții.

Incidentul s-a petrecut la bordul zborului PD444, care urma să plece de pe Aeroportul Internațional Victoria, din Columbia Britanică, cu destinația Toronto. Când aeronava se pregătea pentru decolare, membrii echipajului au observat că un copil nu respecta instrucțiunile de siguranță.

Un copil a ținut un avion la sol

Potrivit reprezentanților companiei Porter Airlines, copilul „stătea în picioare pe scaun și refuza să-și fixeze centura de siguranță”. Echipajul ar fi încercat să rezolve situația și să-l convingă pe micuț să rămână pe loc și să respecte regulile obligatorii înaintea decolării. Numai că misiunea s-a dovedit imposibilă.

Cum copilul nu a vrut să se conformeze, echipajul a luat decizia de a abandona decolarea și de a reveni la terminal. Compania a explicat motivul pentru care aeronava nu a mai putut pleca.

„Aeronava nu putea decola în aceste condiții nesigure, astfel că echipajul a decis să revină la terminal și să le permită pasagerilor să coboare”, au declarat reprezentanții companiei.

Sursa foto: Pixabay

Practic, întreaga cursă a fost dată peste cap din cauza unei probleme care, la prima vedere, poate părea minoră, dar care din punct de vedere al siguranței aviatice nu putea fi ignorată.

Revenirea la terminal nu a însemnat însă că oamenii s-au putut urca imediat din nou în avion. Familia a coborât din aeronavă și a finalizat procedurile necesare, însă întreaga situație s-a prelungit până după miezul nopții. La momentul respectiv, pista aeroportului urma să fie închisă, ceea ce a făcut imposibilă efectuarea cursei în aceeași noapte.

Pasagerii au fost astfel nevoiți să-și schimbe planurile și să rămână peste noapte în Victoria. Zborul a fost reprogramat pentru ziua următoare. Aeronava a plecat vineri, 7 august, la ora locală 10.49 și a ajuns la Toronto la 6.16, conform datelor FlightAware. Porter Airlines și-a cerut scuze celor afectați pentru neplăcerile provocate de anularea cursei.

Nu este singurul caz în care un copil a dat peste cap un zbor

Situația nu este una izolată.Un zbor către Suedia ar fi fost întârziat aproximativ o oră după ce părinții unui copil de trei ani nu au reușit să-l convingă să rămână pe scaun înaintea decolării. Pasagerul susținea că micuțul nu mai putea călători în siguranță în brațele părinților.

„Aparent, era prea mare pentru a putea sta în siguranță în brațele părinților”, a scris acesta.

Copilul ar fi început apoi să țipe, iar părinții au fost nevoiți să părăsească aeronava. Problemele nu s-au terminat însă odată cu coborârea familiei. Procedurile de pregătire a avionului au trebuit reluate, inclusiv cele privind alimentarea și verificarea parametrilor aeronavei.

„Așa că, după ce copilul a țipat foarte mult, părinții au fost nevoiți să coboare. Apoi a trebuit să trecem prin întregul proces de realimentare, verificarea greutății și a echilibrului, scoaterea bagajelor lor”, a relatat pasagerul.

În aviație, regulile de siguranță nu sunt negociabile, chiar dacă asta înseamnă ca sute de pasageri să aștepte sau chiar să-și schimbe complet planurile de călătorie.

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Care este cel mai sigur loc din avion. Zona în care pasagerii au cele mai mari șanse de supraviețuire

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