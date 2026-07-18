Care este cel mai sigur loc din avion. Zona în care pasagerii au cele mai mari șanse de supraviețuire

Tot mai mulți oameni urcă în avion cu o întrebare în minte, mai ales după incidentele aviatice intens mediatizate din ultimele luni: există un loc care oferă șanse mai mari de supraviețuire în cazul unui accident? Răspunsul nu este chiar atât de simplu, însă statisticile și analizele făcute de-a lungul anilor indică anumite zone din aeronavă care se dovedesc mai avantajoase decât altele în situații-limită.

Mai multe studii realizate în ultimele decenii au analizat accidente aviatice și au comparat rata de supraviețuire a pasagerilor, iar rezultatele au scos la iveală un tipar interesant. În cele mai multe cazuri, locurile aflate în partea din spate a aeronavei au înregistrat rezultate mai bune decât cele din față, iar scaunele de pe mijlocul rândului au fost asociate cu un risc mai redus.

Care este cel mai sigur loc din avion

O analiză realizată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB), care a urmărit 20 de accidente produse începând din 1971, a arătat că pasagerii din spatele avionului au avut, în medie, șanse mai mari de supraviețuire. În plus, și locurile aflate în apropierea aripilor au oferit rezultate favorabile în mai multe situații analizate.

Și revista TIME a ajuns la o concluzie asemănătoare după ce a analizat accidente produse pe parcursul a 35 de ani. Potrivit datelor publicate, scaunele din mijlocul rândurilor aflate în ultima treime a avionului au avut cea mai mică rată a mortalității, în timp ce locurile de la culoar din zona centrală a cabinei s-au aflat la polul opus.

Steve Wright, fost inginer aerospațial și profesor asociat de avionică la UWE Bristol, a spus că nu există o regulă universal valabilă. El a analizat inclusiv cazul supraviețuitorului accidentului Air India, unde circumstanțele au fost complet diferite de cele întâlnite în majoritatea tragediilor aviatice.

„Atunci când un avion se prăbușește, de regulă impactul are loc cu partea din față, motiv pentru care locul 11A ar fi fost, în mod normal, printre primele afectate”, a spus Wright.

În acel caz însă, aeronava a lovit solul cu botul ridicat, ceea ce a schimbat complet dinamica impactului și a făcut ca pasagerul aflat în față să supraviețuiască.

Contează și cât de aproape ești de ieșirea de urgență

Poziția față de ieșirile de urgență poate face diferența într-o evacuare. Cu cât un pasager ajunge mai repede la o ușă funcțională, cu atât cresc șansele de a ieși în siguranță din aeronavă. Daniel Bubb, fost pilot de linie și expert în aviație comercială, susține că, din experiența sa, partea din spate a avionului rămâne cea mai avantajoasă.

„Pasagerii care stau în partea din spate a avionului au, în general, cele mai mari șanse de supraviețuire. Acest lucru se datorează faptului că partea din față și zona centrală a aeronavei absorb cea mai mare parte a impactului în cazul unei coliziuni frontale, așa cum s-a întâmplat în accidentul avionului Jazz Air de pe aeroportul LaGuardia. În acest accident, partea din față a aeronavei a preluat cea mai mare parte a impactului”, a spus el.

Avocatul Jim Brauchle, specializat în accidente aviatice, a spuscă mulți pasageri fac o eroare gravă în timpul evacuărilor de urgență.

„În cazul unei evacuări, este important să nu încercați să vă luați bagajele personale. În multe dintre evacuările recente am observat că numeroși pasageri au încercat să iasă din avion cu bagajele de mână.Pasagerii ar trebui să poarte încălțăminte comodă, de preferat închisă în față. Pantofii cu toc înalt nu sunt potriviți pentru o evacuare de urgență”, a spus acesta.

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