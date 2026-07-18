La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru Todoruț: „Nu încerc să fiu Gabriel Cotabiță”

Doru Todoruț recunoaște că a deveni solistul unei trupe așa cum este VH2 a înseamnat o mare provocare. Inițial, după ce a primit un telefon de la Mihai Pocorschi, mărturisește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că „mintea mea nu înțelegea ce puteam eu să caut într-o trupă rock”. Săptămâni întregi a durat până să dea răspuns favorabil. Simpaticul artist își aduce aminte, cu nostalgie și tristețe, de cele mai importante momente din viața lui trăite alături de Gabriel Cotabiță. Doru Todoruț recunoaște că este un tip agitat, hăituit de proiectele personale, dar că în relația cu cuplu „sunt cel care ‘face’ ”. Pentru el lucrurile sunt simple, marturistind că „iubirea este sau nu este” și ne dezvăluie cele mai nebunești lucruri pe care le-a făcut, îndrăgostit fiind.

Doru Todoruț este cel mai fericit tată și ne vorbește despre cele trei minuni din viața lui: Rebecca, Eva și Natalia, ajunse acum la vârsta adolescenței. Nu este speriat de această perioadă și recunoaște, sincer, că fetele lui sunt mult mai inteligente emoțional decât a fost el la vârsta lor. Puțină lume știe că talentatul artist a fost, timp de câțiva ani, învățător și asta dintr-o pură ambiție personală. A plecat de la Timișoara la București și s-a adaptat imediat, mai puțin când a venit vorba de accent, lipsa familiei și manele.

Doru Todoruț este tranșant:„Pentru mine iubirea este sau nu este”

CANCAN.RO: De un an ești noua voce al trupei VH2. Cum a fost atunci când ai primit propunerea?

Doru Todoruț: Cel care m-a sunat a fost Mihai Pocorschi, un artist pe care îl apreciez, ca noi toți, dealtfel, de zeci de ani pentru longevitate în industria muzicală și pentru hiturile compuse, produse și lansate. Nu am înțeles mare lucru după ce am închis telefonul. Mintea mea nu înțelegea ce puteam eu să caut într-o trupă rock, dar mai ales cum aș putea eu să mă ridic la nivelul prestanței lui Gabriel Cotabiță și a prestațiilor lui. Fie vorba între noi, îl urmăream la televizorul care încă avea diode cântând „Ave Maria” sau „Domnișoară, nu pleca !” După ce am decantat conversația dintre noi au trecut câteva săptămâni bune până să fiu convins de decizia pe care o voi lua.

CANCAN.RO: Cum te simți când ști că duci mai departe legendă, o trupă care a însemnat și înseamnă enorm pentru foarte mulți dintre noi?

Doru Todoruț: Este măgulitor și provocator în același timp. Este onorantă, în definitiv, postura de front man a unei trupe cu o asemenea istorie, cu asemenea membri componenți. Ca povestea să prindă și mai multă consistență îl avem la tobe pe Victor Vrabete, iar la chitară pe Vladimir Pocorschi. Suntem închegați și ne completăm minunat, atât vocal, cât și artistic.

CANCAN.RO: Care e cea mai emoționantă amintire pe care o ai legată de marele Gabriel Cotabiță?

Doru Todoruț: Sunt trei momente intense care mă leagă de Gabriel. Evident, nu sunt singurele. Primul este prestația mea pe scenă la concertul „Gala Chapeau“ din 2015. A fost magic, a fost extrem de emoționant. În lojă era Gabriel, care înfrângea orice ca să urce iar pe scenă. Iar noi eram cu el. Și o sală de 4000 oameni plină.

Al doilea moment emoționant a fost când m-a sunat să îi compun o melodie. Am înregistrat-o, dar nu a mai ajuns la public. Cel puțin nu până acum. Melodia se numește „Un mic infinit”. Poate se va ivi ocazia să o auziți, mai ales că a fost cântată în duet. Ce bucurie mai mare?!

A treia ocazie, cea mai tristă, a fost la întâlnirea cu el pe ultimul său drum, urmată de concertul lui Aurelian Temișan în onoarea sa, unde a cântat și Mihai (Pocorschi) împreună cu orchestra și cu Temi melodii care au reconfirmat valoarea, unicitatea și importanța în sufletele publicului român. Chapeau, Gabi!

CANCAN.RO: „Mai stai o zi”, prima piesă de dragoste după moartea lui Cotabiță. Cum te-ai simțit când ai intrat, prima zi, în studio, să tragi acest cântec?

Doru Todoruț: În primă fază m-am simțit copleșit de încărcătura pusă pe umerii mei, recunosc. Apoi, am de bună încrederea pe care mi-au acordat-o băieții din trupă și am dorit să nu încerc să fiu Cotabiță, ci un solist care să își lase amprenta personală în ceea ce urmează pentru VH2. Și sunt mulțumit de ceea ce a ieșit.

CANCAN.RO: Revenind la prezent, pari un bărbat liniștit, neconflictual. Se mai întâmplă, totuși, să te și enervezi maxim?

Doru Todoruț: Nu sunt liniștit, decât în sinea mea, cu mine. În realitate, sunt agitat, aproape hăituit de proiectele, poate prea multe, în care mă arunc cu pasiune și, mai puțin modest fiind, cu succes. Am momente în care prefer să fiu singur, ca un vulcan Etna. Însă în relația de cuplu sunt cel care „face”. Eu îmi arăt sentimentele prin acest verb.

CANCAN.RO: Te întreb sincer: contează un act sau iubirea reală dintre doi oameni? Sau ambele?

Doru Todoruț: Pare o întrebare cu răspuns inclus. Evident că iubirea adevărată este fundamentul imperativ al unei relații. Sunt tentat să îți întorc întrebarea cu alta: cum adică iubirea „reală”? Îți răspund că pentru mine iubirea este sau nu este. Nu mă refer la întensitate, ci la tipologia ei. Se diferențiază destul de repede de orice altceva simți. Actul apare ca dovadă de certitudine și intensitate a ceea ce simt cei doi, nu ca motiv, pretext, obiectiv. Puterea hârtiei este imensă.

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Doru Todoruț: Am făcut multe nebunii. Le-am ascuns sub cheie în cufărul cu amintiri pe care să îl deschid la pensie, când mă voi plimba de mână cu cineva sau la braț cu fetele mele. Dar îmi amintesc de câteva: am așteptat în fața casei unei domnișoare 12 ore să apară, am scris poezii de dragoste pe care le puneam în plic parfumat (evident) la poștă. Am condus toată noaptea ca să o întâlnesc din nou pentru câteva minute în aeroport, m-am căsătorit…

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci ?

Doru Todoruț: Dacă veți căuta pe YouTube piesa „Trei sfertul meu” veți înțelege una dintre abordările mele asupra relației de cuplu: nu cred în jumătăți. Cred în părți care se completează ca un puzzle. Uneori ești tu o parte mai mare, alteori este partenera. Dacă se conștientizează întregul relația funcionează. Dacă nu, relația se destramă brusc sau treptat.

CANCAN.RO: Ai trei fete minunate din prima căsătorie. Rebecca are 16 ani, iar gemenele Eva și Natalia 14 ani. Cum reușești să te faci auzit?

Doru Todoruț: Da, am aceste trei minuni în viața mea și sunt foarte recunoscător pentru ele. Referitor la a te face auzit, ești auzit atunci când esti important pentru celălalt. Iar pentru fetele mele încerc să fiu cât mai util, mai important prin calitatea relației dintre noi, prin susținerea pe care le-o ofer aproape necondiționat. Cresc minunat, sunt mult mai inteligente și mai frumoase decât am sperat (din nou modestia mea îmi spune că n-ar trebui să scriu asta) și le sunt alături în perioada această furtunoasă, de căutare de sine, de întrebări, de formare, de descoperire de sine.

Doru Todoruț este sincer: „Fetele mele sunt mai inteligente emoțional decât mine la această vârstă”

CANCAN.RO: Tată de adolescente. Cum e?

Doru Todoruț: Fetele mele sunt mai inteligente emoțional decât mine la această vârstă. Am parte de domnișoare care nu se aruncă după prima pereche de ochi albaștri sau după câteva mesaje siropoase pe vreo rețea de socializare. Avem o relație deschisă, transparentă în care discutăm, analizăm, punem în balanță diferite situații și nu asumăm deciziile, mai ușoare sau mai dificile. Sunt tare mândru de ele !

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată cum va fi când Rebecca îți va prezenta primul ei prieten?

Doru Todoruț: M-am gândit, însă aștept cu bucurie acest moment. Va fi un moment în care mă voi bucura că a întâlnit un suflet cu care rezonează, cu care a găsit multe lucruri în comun. Îi voi fi alături de orice experiență vrea să trăiască, cu prezentarea situației cât mai mai detaliată.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare bucurie a unui tătic de fete? Dar cea mai mare frică?

Doru Todoruț: Nu există cea mai mare bucurie. Pornind de la bucuria de nedescris că există în viața mea… restul este bonus. Frică? Sunt multe pericole pentru oricine. De la trecerea de pietoni până la droguri, de la anturaj până la cărțile pe care le citesc. Nu trăiesc din frică, ci din bucurie.

CANCAN.RO: Înainte să urci pe scenă, să devii cunoscut, ai fost învățător. De unde această chemare, această dorința de a educa copiii?

Doru Todoruț: Nu am știut de ea. A fost o ambiție personală de a intră la liceul la care verișoara și sora mea au dorit să între înaintea mea. Am reușit și abia apoi am aflat că se studiază 5 ani, că sunt mult mai multe materii decât la un liceu normal, cu toate că tocmai liceul pedagogic din Timișoara se numea pe atunci „Școala Normală Eftimie Murgu”. Ironic, nu ?! Anii de practică și de lucru cu cei mici (cinci ani frumoși) mi-au dezvăluit o satisfacție interioară greu de egalat. Apoi au urmat 2 ani de profesat la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Știițele Educației, loc în care am descoperit un alt nivel de comunicare și relaționare cu cei interesați de educație și formare. Cred că îmi dă aceeași bucurie pe care o văd pe fața tatălui meu când e în grădină și are grijă de legumele și plantele de care nu se atinge nimeni până nu ies perfecte.

CANCAN.RO: Îți mai amintești o întâmplare haioasă de pe vremea când erai la catedră?

Doru Todoruț: Ca învățător pățești multe. Am plecat cu 2 clase de copii în excursie și, în ziua când trebuia să facem un traseu montan, un băiat a făcut o entorsă ușoară cu câteva minute înainte de pornire. A trebuit să îl car în spate tot traseul, neavând pe atunci nici cabinet, nici altă opțiune. Haios pentru copii, dezastruos pentru picioarele mele (râde, n.red.)

CANCAN.RO: Și ai plecat din Timișoara, unde era liniște, ordine și ai venit în București, la nebuie și la haos. Cât de repede te-ai adaptat?

Doru Todoruț: Pentru Timișoara am fost mereu prea agitat. Bucureștiul mi se pare mănușă! Îmi place viața urbană, energia unui oraș.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru cu care a trebuit să te obișnuiești când te-ai mutat în capitală?

Doru Todoruț: Accentul, lipsa educației unora, manelele și lipsa familiei.

CANCAN.RO: De câte ori reușeșți să ajungi acasă, să-ti vezi părinții ?

Doru Todoruț: Cu familia mă întâlnesc de căteva ori pe an, în special de sărbători când prefer să merg cu fetele mele acasă. Pentru că da, acolo este acasă, lângă familia mea.

CANCAN.RO:A existat vreun moment în viață ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap ?

Doru Todoruț: Pentru unii a părut așa probabil de multe, dar nu mi-a plăcut să abuzez de asta. Am preferat să fiu deschis, să fac poze cu fanii, să ne bucurăm de viață, care e scurtă.

CANCAN.RO: Daca ai putea da timpul înapoi, care este singură greșeală pe care nu ai mai repeta-o ?

Doru Todoruț: Am făcut multe greșeli în viață. Toate m-au învățat câte ceva. Deci nu le regret din tot sufletul. Cel puțin nu acum. Aș fi totuși mai rezervat în a avea încredere în prieteni, partene, oameni.

CANCAN.RO: Dacă te-ai întâlni cu Doru cel mic, acum, ce sfat i-ai da ?

Doru Todoruț: Interesant ! I-aș spune să accelereze tot ceea ce simte, face și crede pentru că viața e mai scurtă decât pare. Să fie la fel, dar x3.

CANCAN.RO: La final te rog să-mi spui totul despre Gramophone Romania.

Doru Todoruț: Gramophone România este un hub educațional care urmărește indentificarea, educarea, susținerea și promovarea copiilor și tinerilor în domeniul artei audio-vizuale (muzică, teatru, dans). În București avem Gramophone School (cursuri de studiu și pregătire individuale pentru canto). Avem deja multe trofee la festivaluri naționale de interpretare vocală, pentru chitară, pian și cursuri de grup : producție muzicală, editare audio-video, teorie muzicală și notație muzicală). Gramophone School a demarat în 2025 proiectul Gramophone Musicals (producții de teatru, de musical, de spectacole și concerte)

Apoi Gramophone Studio (înregistrări audio, producție, orchestrație, partituri, mix/mastering, publicitate). Tot în Gramophone Studio se realizează emisiuni, spoturi video, podcasturi cu și pentru copii.

Gramophone Events este platforma de evenimente care are deja în palmares 4 ediții ale Festivalului Gramophone și alte participări ale cursanților noștri la evenimente din țară și din străinătate, emisiuni tv (Vedeta Familiei etc.).

Anul acesta Gramophone Musicals pregătește 2 distribuții de artiști pentru spectacolul musical „Alice în Țara Minunilor” ce va avea premiera în toamna anului 2026.

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