Gheorghe Visu a fost burlac până după 50 de ani. Povestea femeii care i-a devenit soție

De-a lungul unei cariere remarcabile, Gheorghe Visu a cucerit publicul prin talentul său. Totodată, a ales să își păstreze mereu discreția atunci când a venit vorba despre viața privată. Actorul a evitat să își expună familia, motiv pentru care puțini cunosc povestea femeii alături de care și-a găsit liniștea.

Abia după vârsta de 50 de ani, actorul a făcut pasul spre căsătorie. Cea care i-a devenit soție a fost persoana care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții de burlac.

Mult timp, Gheorghe Visu și-a concentrat întreaga energie asupra carierei și a vieții profesionale. Destinul său s-a schimbat în momentul în care a întâlnit-o pe Alina.

La fel de rezervată ca actorul, Alina Visu evită aparițiile publice și nu își dorește atenția presei. Motiv pentru care este văzută extrem de rar la evenimente sau în imagini din spațiul public. Gheorghe Visu a mărturisit că a ales să se căsătorească abia după ce a trecut de 50 de ani.

„Eu am fost burlac până la 50 și ceva de ani. Mi-am trăit viața de burlac, n-am avut foarte multe partenere de viață. Primeam unele scrisori de la admiratoare”, a recunoscut actorul în podcastul Nicoletei Luciu.

Deși preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, Gheorghe Visu a vorbit, în puținele ocazii în care a abordat acest subiect, despre rolul esențial pe care soția sa îl are în viața sa. Actorul a lăsat să se înțeleagă că sprijinul și echilibrul pe care le găsește în familie înseamnă enorm pentru el.

„Soția mea e familia mea și singurul om care-mi cunoaște fricile. Recunosc că mă las puțin influențat de ea. Norocul meu cel mai mare este armonia care a plutit întotdeauna în casa noastră. Și asta pentru că eu fac ce vreau și soția mea la fel”.

Cum se înțelege Gheorghe Visu cu fiica sa

Din căsnicia lui Gheorghe și a Alinei Visu a rezultat o fiică, Andreea, care a urmat un drum profesional diferit de cel al tatălui său, absolvind Facultatea de Medicină Veterinară. Chiar dacă nu a ales scena sau platourile de filmare, ea îi este un sprijin important actorului și îl însoțește frecvent în călătoriile din străinătate, ocupându-se de coordonarea și organizarea acestora.

Gheorghe Visu a mărturisit că nu și-a dorit ca Andreea să urmeze o carieră în actorie. Totuși, el este convins că are aptitudinile necesare pentru această profesie.

„N-am vrut deloc lucrul ăsta (n.r. ca fiica lui să urmeze calea actoriei). Cred că acum un an sau doi mă uitam la ea când povestea ceva şi mă gândeam: «Mă, totuşi, dacă ar fi făcut?». Nu ştiu. Pentru că are haz când povesteşte, vorbeşte mult mai bine decât mine. Se exprimă repede, spune repede ce gândeşte. E destul de limpede în idei”.

Actorul a recunoscut că, de-a lungul anilor, au existat momente în care nu a reușit să fie soțul sau tatăl pe care și l-ar fi dorit. Cu toate acestea, Gheorghe Visu afirmă că relația pe care o are cu fiica sa este una deosebit de apropiată, construită pe încredere, afecțiune și sprijin reciproc.

„N-am fost nici un soț, nici un tată foarte atent. (…) Ține la mine foarte mult. Nu știu, nu mi-a spus nimic despre niciun spectacol la care a fost. Nici n-am întrebat. Nici nu mă mâmdresc foarte tare cu spectacolul respectiv”.

De peste cinci decenii pe scena teatrului

Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, Gheorghe Visu se numără printre cele mai respectate nume din actoria românească. A terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” în 1974, iar de atunci a dat viață unor personaje care au rămas în memoria publicului.

Deși pentru mulți spectatori numele său este strâns legat de rolul lui State Potcovaru, parcursul artistic al actorului cuprinde numeroase interpretări apreciate, care i-au consolidat reputația de-a lungul anilor în lumea teatrului și a cinematografiei.

Performanțele sale artistice au fost recunoscute de-a lungul timpului prin numeroase premii și distincții de prestigiu. Gheorghe Visu a fost recompensat cu trofee acordate de UNITER, UCIN și Gala Gopo, dar și cu premii obținute la festivaluri internaționale.

În semn de apreciere pentru contribuția adusă culturii române, în anul 2004 i-a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural”, o distincție care încununează întreaga sa activitate în domeniul artelor spectacolului.

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