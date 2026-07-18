A cerut să fie prins și a fost ascultat. Mascații au publicat momentul arestării

Un bărbat care a publicat pe internet mai multe afirmații considerate amenințătoare la adresa ordinii publice a ajuns în atenția autorităților, după ce videoclipurile sale au devenit intens distribuite pe platformele de socializare.

În mesajele transmise, acesta susținea că instituțiile statului, precum Poliția Română și Jandarmeria, nu își îndeplinesc atribuțiile și afirma că ar putea să comită diverse fapte grave fără să fie tras la răspundere. La un moment dat, declarațiile sale au fost interpretate ca având și un caracter de amenințare cu acte de violență, inclusiv referiri la moarte.

Mascații au publicat momentul arestării

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mulți utilizatori au considerat că afirmațiile depășesc limitele libertății de exprimare și au cerut autorităților să verifice situația. În același timp, alții au atras atenția asupra faptului că orice mesaj care poate induce teamă sau poate încuraja violența trebuie analizat cu seriozitate.

La scurt timp după apariția acestor imagini pe internet, Poliția Română a transmis un videoclip pe platforma TikTok prin care a arătat că instituțiile statului tratează cu responsabilitate astfel de situații și că orice sesizare sau posibilă amenințare este verificată conform legii. Mesajul publicat de polițiști a avut rolul de a demonstra că astfel de declarații nu sunt ignorate și că autoritățile intervin atunci când există suspiciuni privind încălcarea legii.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii s-au deplasat la domiciliul bărbatului pentru a clarifica împrejurările în care au fost făcute declarațiile. Acesta a fost legitimat, iar ulterior a fost condus la sediul poliției pentru audieri și pentru continuarea cercetărilor. Intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile legale, iar autoritățile au analizat toate aspectele legate de conținutul publicat online.

„Atât de bine realizat încât am crezut că este AI”, „Era inofensiv.. El oricum era arestat la domiciliu ca nu ieșea din casa”, „cine se ocupa de pagina politiei, 1 bax de bere de la mine 😅 Bravo”, „Îmi cer scuze la domnii polițiști”, au transmis internauții la postarea Poliției.

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